محمد صلاح: اختيارات منتخب مصر لم تكن موفقة.. وأداء كأس العرب محبط

أكد محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، أن الاختيارات الفنية لمنتخب مصر خلال الأعوام الماضية لم تكن على المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن نتائج منتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب أصابته بحالة من الحزن.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك: "من يتحدث كثيرًا لا يحقق نتائج جيدة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لتراجع نتائج المنتخبات الوطنية خلال الفترات الماضية، وفي النهاية منتخب مصر هو المتضرر دائمًا، خاصة في ظل عدم محاسبة المقصرين في عملهم".

وأضاف نجم الزمالك السابق:

"الأجيال المميزة مثل 2006 و2008 و2010 لن تتكرر مرة أخرى في الكرة المصرية، وما ظهر من لاعبي منتخب مصر في كأس العرب يؤكد غياب الرغبة والطموح، مع وجود مبررات جاهزة دائمًا بعد كل خسارة".

وتطرق محمد صلاح للحديث عن نادي الزمالك، مؤكدًا أن أحمد عبد الرؤوف تولى قيادة الفريق في وقت صعب مليء بالأزمات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تحتاج إلى دعم فني ومعنوي كبير.

واختتم تصريحاته قائلًا: "بطولة كأس عاصمة مصر تمثل فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين، ومعالجة السلبيات الفنية داخل الزمالك، والوقوف على مستويات جميع العناصر قبل المرحلة المقبلة".