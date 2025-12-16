قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

صــانع محتوى للنيابة: عاشــرتها مـــرات وفهمتني أن عمرها 18 عاما

تعبيرية
تعبيرية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية صانع محتوى لمحكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طفلة ومعاشرتها معاشرة الأزواج واستمعت النيابة إلى أقوال صانع المحتوي المتهم 

اقوال صانع المحتوي المتهم 

س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بهتك عرض الطفله و التي لم تبلغ من العمر الثامنه عشر ميلاديا وكان ذلك بالتهديد و ذلك بان قمت باستغلال صغر سنها و اوهمتها بالزواج منها و تمكنت من تلك الوسيله من هتك عرضها وذلك على النحو المبين بالأوراق ؟؟

ج: انا كل حاجه حصلت معاها كانت برضاها

س/ ما قولك فيما هو منسوب اليك من انك متهم بتهديد المجني عليها  بافشاء أمور مبينه بالاوراق و هي علاقتك بالمجني عليها سالفه الذكر وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب مبالغ ماليه و كذا طلب أقامه علاقه جنسيه معها وذلك على النحو المبين بالاوراق ؟؟

ج / محصلش

س/ ما الذي حدث ذا وماهى أوجه دفاعك و ظروف عرضك علينا ؟

ج / اللي حصل اني اتعرفت علي اسراء من حوالي اربعه سنين و كانت مفهماني انها عدت

۱۸ سنه و كانت بتجيلي طنطا و نمت معاها و عاشرتها و بعدها جتلي كتير و كانت هيا اللي عايزا العلاقة وكذا مره عندي في طنطا و اخر مره السنه اللي فاتت في الصيف و هيا كانت بتجيلي و اول مره كان من سنه و نص
س و هل كنت علي علم بان سالفه الذكر لم تبلغ من العمر الثامنه عشر عاما ؟
ج / لا
س / و هل قمت بطلب أي مبالغ ماليه من سالفه الذكر ؟
ج:لما بتزنق بطلب منها
وانا كنت بحولها فلوسي كل شهر 
نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن عاشرها معاشرة الأزواج واهماً إياها بالزواج منها مُستغلاً في ذلك حداثة سنها.

كما هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابةً بإفشاء أمور مُخدشة بشرفها وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب الا وهو طلب مبالغ مالية نظير عدم إخبار أياً من ذويها بما آلت إليه علاقتهما محل الإتهام الأول وعدم نشر ما لديه من صور ومقاطع مرئية تخص المجني عليها.

كما أدار حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً الا وهي تهديد المجني عليها كتابةً للحصول على مبالغ مالية.

كما تعمد إزعاج المجني عليها  بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة التحرش 

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة هتك العرض

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد

