الولايات المتحدة تصنف أكبر عصابة مخدرات في كولومبيا كمنظمة إرهابية | تفاصيل

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، تصنيف "كلان ديل غولفو"، أكبر عصابة مسلحة لتهريب المخدرات في كولومبيا، منظمة إرهابية.

تهريب المخدرات في كولومبيا

منذ توليه منصبه، صنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من العصابات المتمركزة في أمريكا اللاتينية كمنظمات إرهابية، في إطار سعي إدارته لتوسيع نطاق الوسائل القانونية المتاحة لملاحقة هذه الجماعات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "كلان ديل غولفو منظمة إجرامية عنيفة وقوية تضم آلاف الأعضاء".

وأضاف البيان: "يُعدّ تهريب الكوكايين المصدر الرئيسي لدخل هذه الجماعة، حيث تستخدمه لتمويل أنشطتها العنيفة. وتتحمل كلان ديل غولفو مسؤولية الهجمات الإرهابية التي استهدفت مسؤولين حكوميين، وقوات إنفاذ القانون، وأفرادًا عسكريين، ومدنيين في كولومبيا".

عصابة كلان ديل غولفو في كولومبيا

ويعني تصنيف جماعة "كلان ديل غولفو" كـ"منظمة إرهابية أجنبية" و"منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفًا خاصًا" أن أي مستوى من الدعم المقدم للجماعة من الولايات المتحدة يُعد جريمة فيدرالية تستند إلى تهم الإرهاب. ويتعين على أي مؤسسة مالية أمريكية تجميد الأموال المرتبطة بالجماعة.

ويُعد هذا التصنيف بمثابة تحذير للحكومات والمؤسسات المالية الأجنبية أو الإقليمية التي تختار الاستمرار في دعم الجماعة أو التعامل معها.

وقال روبيو: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الأدوات المتاحة لحماية أمتنا ووقف حملات العنف والإرهاب التي ترتكبها عصابات المخدرات الدولية والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود".