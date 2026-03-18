العاملين الضرائب المصرية تكرم أكثر من 100 موظف في حفل إفطارها السنوي.. صور

كرمت نقابة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية برئاسة مصطفي عبد القادر؛ أكثر من 100 موظفًا على مستوى المأموريات والمناطق الضريبية؛ دعمًا لجهودهم عن الفترات السابقة.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته مقابة العاملين بمصلحة الضرائب بحضور عددًا من رؤساء المصالح السابقين من بينهم الدكتور مصطفي عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب السابق والخبير الضريبي الدولي و طلعت عبد المنعم، رئيس قطاع الأمانة العامة الأسبق و شاهيناز الكلاف، رئيس قطاع البحوث والسياسيات و مصطفي غراب، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، وأسماء العشري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة رابع، وخالد إمام، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة ثالث.

ومنحت النقابة دروع التمييز لـ52 موظفًا مثاليًا بالإضافة لتقدير جهود 12 موظفًا بالمعاش.

وقال مصطفي عبد القادر، رئيس النقابة، إن نقابته تحرص دوريًا على تنظيم اللقاءات مع فريق عمل مصلحة الضرائب والرواد السابقين خصوصًا في شهر رمضان المعظم لإرتباطه بقيم روحية وإنسانية نسعى لإرسالها دومًا لجميع الزملاء بالمصلحة.

أضاف الحفل السنوي هدفه هو عرض نماذج وقصص نجاح لزملاء سابقين أو حاليين محل الإحتفاء والتقدير على جهودهم المخلصة، في ظل الجهود التي تقوم بها وزارة المالية بإشراف أحمد كجوك، وزير المالية وفريق عمله لتحسين صورة الممولين عن مأموري الضرائب و منظومة العمل في المصلحة بوجه عام و تعزيز اجراءات ومعدلات الإلتزام الطوعي بتقديم الإقرارات.

أكد " القادر" أن النقابة تثمن كافة الجهود والاجراءات التي تبذلها وزارة المالية وتنفذها مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ لدعم الممولين خصوصًا بعد إقرار حزمتين اثنتين من التسهيلات الضريبية لتحفيز المجتمع الضريبي والوقوف لجواره.

وقدمت النقابة التهنئة لمديري العموم الجدد، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياتهم، ومؤكدين دعمنا الكامل لكل ما يسهم في تطوير العمل وتحقيق الصالح العام.

وعلي سياق متصل كشف " عبد القادر" عن قيام النقابة بعدد من الاجراءات الداعمة للعاملين بالمصلحة من بينها تقديم عددًأ من المذكرات إلي أحمد كجوك، وزير المالية من بينها مذكرات تتعلق بصندوق الرعاية الإجتماعية للعاملين بالمصلحة بهدف تطوير منظومة الرعاية الإجتماعية لهم بالإضافة إلي تبيت العاملين الجدد غير المعينين نظرًا لوجود فراغ وظيفي وإداري داخل القطاعات الضريبية المختلفة وحرصًا على عدم تأثر المنظومة الضريبية بما ينعكس علي الاقتصاد القومي ونمو حصيلته.

أضاف أن الفترات السابقة شهدت تدخلًا من النقابة في حل عددًا من شكاوي الموظفين والبت في التظلمات المقدمة للحصول على حقوقهم، مثمنًا دور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية في دعم هذه المكتسبات.

وذكر أن النقابة تحرص خلال حضورها لعدد من اللقاءات الوزارية؛ على طرح الأفكار وتقديم المقترحات من منطلق إيمانهم بأهمية الحوار والتواصل بين قيادات المصلحة والعاملين لتحفيزهم ورفع مستويات الإنجاز داخل المأموريات والمناطق المختلفة وهو ما ينعكس على تطوير المنظومة الضريبية ورفع مستويات الثقة فيها.