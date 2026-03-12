ارتفاع حصيلة الضرائب من أرباح الشركات لـ260.8 مليار جنيه في عام

ارتفعت حصيلة الضرائب على أرباح شركات الأموال المحققة في أول 7 شهور من العام المالي الجاري إلي 260.8 مليار جنيه مقارنة بـ 171.91 مليار حنيه بنفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة تبلغ 88.9 مليار جنيه على أساس سنوي.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة المالية والذي رصد ارتفاعًا في حصيلة الضرائب المحققة من هيئة البترول نحو 30.1 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه على أساس سنوي.

وبلغت حصيلة الضرائب من المحققة من أرباح الشركات الأخري من قناة السويس نحو 168.45 مليار جنيه في أول 7 شهور من العام المالي الجاري مقابل نحو 100.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وارتفعت الإيرادات حصيلة الأرباح المحققة من قناة السويس نحو 62.232 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الجاري مقابل 51.644 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت حصيلة الضرائب من الممتلكات نحو 247.04 مليار جنيه مقابل 190.234 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير 2024/2025 الماضي.