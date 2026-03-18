دفاع البحرين: اعتراض وتدمير 130 صاروخًا و234 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني
كلود لوروا يهاجم قرار تتويج المغرب بالكان ويصفه بأنه مثير للشفقة والضحك
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأزمات خلال عيد الفطر
إيران.. هجوم إسرائيلي أمريكي على منشآت الغاز الطبيعي
أسوشيتد برس: رغم الحرب عشرات السفن تعبر هرمز.. وإيران تحافظ على صادراتها النفطية
شراكة مصرية أوروبية.. وزير الاستثمار: بناء قاعدة بيانات مدققة لتعزيز نمو الاقتصاد القومي
قيمة زكاة الفطر 2026 للفرد في مصر.. الإفتاء تحدد موعد إخراجها وحكم تأخيرها عن وقتها
تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
اتصالات بين أمريكا والصين لتحديد موعد لزيارة ترامب
أ ف ب: جيش الاحتلال يعلن قصفه جسور نهر الليطاني في لبنان اليوم
مدبولي يكلف برفع درجة الاستعداد للتعامل مع أية أزمات خلال فترة العيد
انخفاض أسعار الفضة في مصر اليوم.. تعرف على أسعار الأعيرة والسبائك والجنيه الفضة
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
"السلع السياحية" تطالب بمراجعة قرارات الفنادق لزيادة إيجارات المحال

على غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة السلع
محمد الاسكندرانى

قال علي غنيم رئيس مجلس إدارة غرفة محال السلع والعاديات السياحية، إن الغرفة تلقت شكاوى من بعض أصحاب المحال داخل الفنادق، بسبب رفع الإيجار الشهري من قبل إدارة الفندق دون إنذار مسبق أو مبرر مقنع.

الفنادق تقرر زيادة إيجارات المحال السياحية


وانتقد غنيم، في بيان له اليوم، قرارات إدارات الفنادق بزيادة الإيجارات المستحقة على المحال السياحية، في ظل ضبابية الرؤية لدى كافة المستثمرين السياحيين حول ما سوف تسفر عنه الأحداث المحيطة بمصر، مؤكدا أن الظرف الذي تمر به صناعة السياحة يتطلب التكاتف والعمل الجماعي، حتى نعبر الأزمة التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط، وليس العكس.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن زيادة الإيجار بشكل مفاجئ على المحال السياحية، سوف يمثل ضغوطا اقتصادية إضافية، ما قد يعرقل قدرة المحل على الوفاء بباقي الالتزامات المالية في هذا الوقت العصيب، علاوة على أن مثل هذه القرارات قد تضطر بعض أصحاب المحال لتقديم سلعا ذات جودة منخفضة، ما يضر بسمعة الفندق باعتبار المحل جزءا منه، كما يهدد سمعة السياحة المصرية بالخارج، وهو أمر لن تقبله غرفة السلع السياحية.


وأعرب غنيم، عن أمله في أن يتم مراجعة هذه القرارات سريعا، والتعامل بحكمة مع تداعيات الأزمة الحالية، والتي من الممكن أن تهدد استمرار المحال والمنشآت السياحية في العمل بشكل طبيعي، موضحا أنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما سوف تؤول إليه الأوضاع في الشرق الأوسط، لذا فليس من مصلحة الفندق ممارسة ضغوط اقتصادية جديدة على المحال السياحية.
وشدد غنيم، على أن غرفة محال السلع السياحية تتلقى شكاوى الأعضاء، وتتابع الأزمة وسط جهود لوضع حلول تجنب المحال أية أعباء جديدة، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يثمن تفهم إدارات الفنادق لتلك الأزمة، ويطالبها بسرعة مراجعة القرارات، حتى استقرار الأوضاع وعودة الحركة السياحية المصرية لطبيعتها، ومواصلة طريقها نحو تحقيق استراتيجية الدولة المصرية باستقبال 30 مليون سائح.
وأكد غنيم على ثقته الكاملة في قدرة قطاع السياحة المصري العام والخاص، على تجاوز الأزمات، والتعامل مع التحديات بل والاستفادة منها، منوها أن الحركة الوافدة لمصر تأثرت بتوقف مطارات الخليج عن العمل، وتعرقل الحركة من آسيا إلى مصر، ولكن المقصد السياحي المصري لا يزال الأكثر جذبا للسائحين في المنطقة، خاصة بفعل حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر في ظل حروب إقليمية لم تؤثر على مطارات مصر ومدنها السياحية، متوقعا عودة الحركة لطبيعتها بمجرد توقف العمليات العسكرية وعودة تشغيل المطارات، وأيضا عودة الثقة لمنظم الرحلات الأجنبي وشركات الطيران على تفويج الرحلات إلى الشرق الأوسط مرة أخرى.

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

خبير لوائح رياضية : سيتم قبول استئناف السنغال .. في هذه الحالة

البحوث الإسلاميَّة يصدر عدد شوَّال من مَجَلَّة الأزهر مع ملف خاص عن عيد الفطر

تجديد تعيين مدير عام الإدارة العامة للأملاك بديوان عام وزارة الأوقاف لمدة عام

وزير الأوقاف يُصدر قرارًا بتكليف مساعد لشئون هيئة الأوقاف المصرية

تكليف اللواء وئام عبدالله بالعمل مساعدا لشئون هيئة الأوقاف المصرية

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

