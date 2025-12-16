صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات

كشفت مديرية الصحة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد يحي بدران، حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات، حيث تلاحظ في الفترة الحالية تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن دعوات لجمع تبرعات مالية لصالح مستشفيات تابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، وذلك من خلال أشخاص غير تابعة للمنظومة الصحية.

وأهابت مديرية الشئون الصحية بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الدعوات، وعدم تحويل أي مبالغ مالية أو تقديم تبرعات لأي أشخاص أو صفحات، مؤكدة أن المديرية لا تقبل أي تبرعات إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة قانونًا.

وأكدت المديرية تقديرها لدور المواطنين الداعم للقطاع الصحي، داعية الجميع إلى تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية.