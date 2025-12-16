فتحي سند عن هدف التعادل لنيجيريا: خطأ محمد الشناوي

تعادل منتخبا مصر ونيجيريا بهدف لكل منهما فى الشوط الأول، فى المباراة الودية التى تجمع المنتخبين حالياً على ملعب إستاد القاهرة الدولى استعداداً لكأس أمم إفريقيا فى المغرب.

و علق الناقد الرياضي فتحي سند عبر فيسبوك كاتبا: منتخب مصر يتقدم بهدف عن طريق محمود صابر، وفي الوقت بدل الضائع بخطأ من محمد الشناوي يسجل منتخب نيجيريا التعادل.. لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وافتتح منتخب مصر التهديف فى الدقيقة 27، بعد تمريرة رائعة من محمد هاني إلى زيزو الذي أرسل كرة عرضية أرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد محمود صابر الكرة داخل الشباك.

وأدرك منتخب نيجيريا هدف التعادل فى الدقيقة 45+3، بعدما مرت الكرة من تحت يد محمد الشناوي ويتابعها لاعب نيجيريا على الفور ويسجل هدف التعادل.

وبدء اللقاء بتمريرات قصيرة بين لاعبي نيجيريا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى منتخب مصر.

وحصل لاعب منتخب نيجيريا على بطاقة صفراء بعد تدخل على إمام عاشور في الدقيقة 9.

وجاء تشكيل المنتخب على نحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود صابر - مصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - رامي ربيعة - محمد إسماعيل - أحمد عيد - محمد حمدي - محمد شحاتة - مهند لاشين - مصطفي فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن