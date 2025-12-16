قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
غضب الجماهير ينجح .. تذاكر كأس العالم بسعر رمزي لمشجعي المنتخبات المشاركة

حمزة شعيب

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتخفيض أسعار بعض تذاكر كأس العالم لفئة المشجعين الأكثر ولاء، عقب موجة انتقادات واسعة.

 وسيتمكن بعضهم من حضور المباراة النهائية مقابل 60 دولارًا بدلًا من 4185 دولارًا.»


وأوضح فيفا أن تذاكر بسعر 60 دولارًا ، 45 جنيهًا إسترلينيًا ستكون متاحة لكل مباريات البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية، وسيتم تخصيصها للاتحادات الوطنية للمنتخبات المشاركة، على أن تتولى هذه الاتحادات توزيعها على الجماهير التي سبق لها حضور مباريات منتخباتها داخل وخارج الديار.


وعبرت الجماهير حول العالم عن صدمة وغضب الأسبوع الماضي، بعد الاطلاع على خطة بيع التذاكر التي حرمت المنتخبات المشاركة من أي تذاكر ضمن الفئة الأرخص.


وتراوحت أقل الأسعار سابقًا بين 120 و265 دولارًا لمباريات دور المجموعات التي لا يشارك فيها البلدان المضيفة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

كما واجه فيفا انتقادات لاذعة، خاصة في أوروبا، بسبب سياسة التسعير التي تعتمد على ما يُسمّى “التسعير الديناميكي”، إضافة إلى عمله كمنصة إعادة بيع للتذاكر بنفسه.

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

وزير الأوقاف يلتقي مفتي جزر القمر

وزير الأوقاف يلتقي مفتي جزر القمر على هامش مؤتمر الإفتاء الدولي

وزير الأوقاف: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال

أستاذ بالأزهر: اللغة العربية سر خلود الأمة ووعاء الإسلام والقرآن

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

