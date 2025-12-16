غضب الجماهير ينجح .. تذاكر كأس العالم بسعر رمزي لمشجعي المنتخبات المشاركة

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بتخفيض أسعار بعض تذاكر كأس العالم لفئة المشجعين الأكثر ولاء، عقب موجة انتقادات واسعة.

وسيتمكن بعضهم من حضور المباراة النهائية مقابل 60 دولارًا بدلًا من 4185 دولارًا.»



وأوضح فيفا أن تذاكر بسعر 60 دولارًا ، 45 جنيهًا إسترلينيًا ستكون متاحة لكل مباريات البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية، وسيتم تخصيصها للاتحادات الوطنية للمنتخبات المشاركة، على أن تتولى هذه الاتحادات توزيعها على الجماهير التي سبق لها حضور مباريات منتخباتها داخل وخارج الديار.



وعبرت الجماهير حول العالم عن صدمة وغضب الأسبوع الماضي، بعد الاطلاع على خطة بيع التذاكر التي حرمت المنتخبات المشاركة من أي تذاكر ضمن الفئة الأرخص.



وتراوحت أقل الأسعار سابقًا بين 120 و265 دولارًا لمباريات دور المجموعات التي لا يشارك فيها البلدان المضيفة: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

كما واجه فيفا انتقادات لاذعة، خاصة في أوروبا، بسبب سياسة التسعير التي تعتمد على ما يُسمّى “التسعير الديناميكي”، إضافة إلى عمله كمنصة إعادة بيع للتذاكر بنفسه.