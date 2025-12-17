معاناة مزدوجة .. نازحو غزة يُواجهون أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا في خيام هشة |فيديو

عرضت فضائية «يورونيوز» تقريرًا ومقطع فيديو يوضح فيه أن نازحي غزة يواجهون أمطارًا غزيرة وطقسًا باردًا في خيام هشة.

ووفقًا للتقرير، تواجه غزة محنة جديدة، إذ تضرب أمطار غزيرة وطقس بارد آلاف النازحين الذين يعيشون في مخيمات خيام هشة ومؤقتة.

في صباح الثلاثاء، تبللت الخيام في منطقة المواصي بعد أمطار هطلت طوال الليل، وغمرت المياه الموحلة المخيم وتجمعت بعمق عدة بوصات. وسار الأطفال حفاة بعدما فُقدت أحذيتهم في المياه البنية.

ويقول النازحون إن المطر بات يخيفهم بقدر الحرب، إذ إن كل عاصفة تهدد بإتلاف القليل من الممتلكات التي ما زالت بحوزتهم.



