قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر
مصير رمضان صبحي مع بيراميدز وبديله من الأهلي
الكاف يعلن قائمة الممنوعات للجماهير في أمم أفريقيا 2025 .. والليزر على رأسها
تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق
فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي
مين كان يعرفك | هجوم إعلامي على أحمد العوضي بسبب ياسمين عبد العزيز
تقرير لجنة فحص التلفيات.. 9 منازل متضررة في حادث سقوط حاويات القطار بطوخ.. تفاصيل
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفراعنة
القصة الكاملة لسقوط حاويات القطار| تلفيات دون خسائر بشرية والنقل تفتح تحقيقا
علاء نبيل يطالب اتحاد الكرة بالشرط الجزائي بعد إنهاء التعاقد معه
موعد النتيجة .. حالات الفوز والإعادة لمرشحي الدوائر الملغاة بانتخابات النواب
هل دي رسالة لـ ياسمين عبد العزيز؟ مفيدة شيحة تنفعل في وجه أحمد العوضي لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

تباين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر ، ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16-12-2025.

وقدم بنك الامارات دبي اقل سعر صرف للدولار مسجلا  47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

أسعار الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن في مصر 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي الكويتي  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار اليوم أبو ظبي الإسلامي 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في اتش اس بي سي  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

الأزهر ينظِّم الاحتفالية السنويَّة بالأشخاص ذوي الإعاقة.. غداً

ورشة عن التعايش السلمي

مركز الليث بن سعد يعقد ورشة عن التعايش السلمي في مواجهة توظيف النصوص لإشعال الحروب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: تربية الأبناء على القرآن تعلم الرقة واللين للقلب

بالصور

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

ألم وتورّم غير مبرر في القدم؟.. أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام

أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم
أعراض سرطان العظام في القدم

فوائد متعددة لشرب اليانسون يوميا… يدعم الجهاز الهضمي والمناعي والتنفسي

فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا
فوائد شرب اليانسون يوميا

بذور الشيا.. سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا
بذور الشيا… سر طبيعي لبشرة أكثر نضارة وشبابًا

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد