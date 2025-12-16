قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادرة لحين إحلال بديل.. جهاز حدائق أكتوبر يطارد مركبات التوكتوك داخل المدينة

ٱية الجارحى

قامت إدارة التنمية بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومطاردة مركبات التوكتوك بالمدينة تنفيذًا لتوجيهات المهندس ياسر عبدالحليم – رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وضمن خطة الجهاز لإعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، .

أسفرت الحملة عن ضبط 7 مركبات توكتوك بمناطق متفرقة، وعدد واحد تورسيكل فرز، وعدد واحد تروسيكل اسبريسوا، ورفع اشغالات باعة جائلين بالمنطقة السابعة، ورفع اشغالات من مول ابو طالب.

 وأكد المهندس ياسر عبدالحليم أن الجهاز مستمر في تنفيذ الحملات اليومية والمفاجئة بجميع أحياء المدينة، للتصدي لأي مظاهر عشوائية وإزالة الإشغالات ومطاردة مركبات التوكتوك، مشددًا على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد جهاز المدينة أنه وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء ومحافظ الجيزة، فإن أي مركبة توكتوك يتم مصادرتها وعدم الإفراج عنها لحين تقديم بديل من مالكها تتوافر فيه اشترطات عمل وسائل النقل المسموح بها داخل المدينة.

