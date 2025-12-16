قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة
السفير المصري في اليونان يكشف تفاصيل حادث مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة
لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟
هل حذر رسول الله من أكل الباذنجان ليلا؟.. انتبه لـ7 حقائق عجيبة
425 وظيفة تخصصية .. فرص عمل بوزارة الخارجية
لا للتدخين في الأماكن المغلقة .. غرامات وحبس للمخالفين بأمر القانون
عشبة غير متوقعة تحمى من أمراض القلب ومشكلة نسائية شهيرة
أي حد بيتكلم | رد مثير من أحمد مراد على انتقاد محمد صبحي لـ فيلم الست
آخر اتصال جمع الاخوات | شقيق إيهاب ضحية مركب اليونان: خدعني بحضور فرح في القاهرة.. وبعد 3 أيام اكتشفت سفره إلى ليبيا
بالتردد .. قنوات تنقل نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لغز جديد يثير حيرة العلماء في مثلث برمودا .. ماذا حدث؟

مثلث برمودا
مثلث برمودا
أحمد أيمن

في اكتشاف جديد أثار حيرة العلماء، كشفت دراسة علمية حديثة عن وجود طبقة صخرية غير عادية تحت قاع المحيط في منطقة مثلث برمودا، شمال المحيط الأطلسي. 

هذه الطبقة، التي يبلغ سمكها 20 كيلومتراً، لم يسبق أن تم تسجيل مثلها في أي منطقة أخرى في العالم، ما يزيد من الغموض الذي يحيط بهذه المنطقة الشهيرة.

وقال ويليام فريزر، عالم الزلازل في مؤسّسة كارنيجي للعلوم في واشنطن والمعد الرئيسي للدراسة التي نشرت في Geophysical Research Letters: "عادة ما تكون الطبقة السفلية هي القشرة المحيطية، ومن المتوقع أن تكون الطبقة التالية هي الوشاح، لكن في برمودا توجد طبقة إضافية تقع أسفل القشرة ضمن الصفيحة التكتونية لبرمودا".

ارتفاع غامض في مثلث برمودا 

استخدم فريق من العلماء، بقيادة عالم الزلازل في مؤسّسة كارنيجي للعلوم، تقنية رصد الزلازل لدراسة الطبقات الجيولوجية تحت برمودا. 

وتظهر النتائج أن هذه الطبقة تقع أسفل القشرة المحيطية وتعتبر طبقة إضافية في الصفيحة التكتونية، مما يطرح تساؤلات جديدة حول التشكل الجيولوجي للمنطقة.

وفقا للباحثين، فإن أصل هذه الطبقة غير واضح تماماً، لكنها قد تفسر الارتفاع الملحوظ لجزيرة برمودا في المحيط الأطلسي، رغم عدم وجود أي نشاط بركاني حديث منذ 31 مليون سنة، وعادة ما تنشأ سلاسل الجزر عن بؤر ساخنة في الوشاح، لكن في حالة برمودا، الأمور تبدو أكثر تعقيدًا.

تاريخياً، تشير الدراسات إلى أن برمودا شهدت فعاليات بركانية أحدث، والتي قد تكون ساهمت في رفع قاع المحيط بنحو 500 متر. 

يفترض علماء الجيولوجيا أن الثوران البركاني الأخير دفع صخورًا من الوشاح إلى القشرة، مما أدى إلى تكون كتلة صخرية ضخمة تفسر هذه الارتفاعات.

الغموض المستمر لمثلث برمودا

تشير هذه الدراسة إلى إمكانية وجود بقايا النشاط البركاني بأسفل برمودا، والتي تساهم في تشكيل المنطقة المرتفعة في المحيط الأطلسي، ويعتبر خلود هذه الكتلة الجيولوجية دون التأثر بالزمن أمرًا قابلًا للنقاش بين العلماء.

ولطالما كانت برمودا مرتبطة بالغموض، حيث يُعتقد أنها تحتضن أسراراً تحير العلماء وعامة الناس على حد سواء. تتعلق الأساطير المتعلقة بفقدان السفن والطائرات في مثلث برمودا بهذه المنطقة، ولكن يبدو أن اللغز الحقيقي يكمن في التفسير العلمي لارتفاع قاع المحيط.

وتتراوح التفسيرات من نظريات علمية مثل الأمواج المارقة، غاز الميثان، والظروف الجوية القاسية، إلى نظريات خيالية عن قوى خارقة أو كائنات فضائية، ولكن هيئة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية (NOAA) تقول إن عدد الحوادث في المثلث لا يزيد عن أي منطقة أخرى في المحيط، وأن أغلبها يمكن تفسيره بأخطاء بشرية أو ظواهر طبيعية مألوفة. 

ومن أشهر حوادث الاختفاء: رحلة 19 (1945): خمس قاذفات طوربيد أمريكية اختفت أثناء تدريب، وطائرة إنقاذ أُرسلت للبحث عنها اختفت هي الأخرى، وسفينة يو إس إس سيكلوبس (1918): سفينة شحن كبيرة اختفت مع 309 أشخاص دون أثر. 

مثلث برمودا لغز مثلث برمودا ارتفاع محيط مثلث برمودا المحيط الأطلسي اكتشاف مثلث برمودا

