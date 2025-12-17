قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لاعب إيفواري.. إعلامي يكشف بديل صفقة «يزن النعيمات» بالأهلي
قرارات مصيرية| ترامب يلقي خطابًا للشعب الأمريكي.. والبيت الأبيض يكشف أهم محاوره
مهلة محددة .. محافظ دمياط يقرّر عدم تجديد تراخيص مكامير الفحم ونقلها لمجمع أبوجريدة
تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية
ترامب يوسع حظر السفر والقيود ليشمل 20 دولة إضافية | تعرّف عليها
مصير أحمد حمدي من الاستمرار في نادي الزمالك
ناقد رياضي: «المغرب» جاهزة لاستضافة أمم أفريقيا .. و«بلعمري» يقترب من الأهلي|فيديو
برشلونة يفوز على جوادالاخارا بهدفين نظيفين في كأس ملك إسبانيا 2026
انتقادات بالجملة لـ أحمد العوضي بسبب تصريح صادم له .. اعرف القصة كاملة
الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل
وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب
«الغمري»: فيديو «المتحف الكبير» المفبرك بالذكاء الاصطناعي حملة ممنهجة لضرب السياحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد حصد 14 ميدالية.. منتخب الجودو يحصد الترتيب العام بدورة الألعاب الإفريقية للشباب

بعثة الجودو
بعثة الجودو
محمد سمير

نجح المنتخب المصري للجودو في حصد 14 ميدالية متنوعة خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وحصد منتخب الفراعنة على 5 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية ليحقق المنتخب الترتيب الأول على صعيد اللاعبين والترتيب العام الأول على ترتيب اللاعبات مع التواجد في المركز الأول في الترتيب العام.

وفاز بالميداليات الذهبية علي الرملي في منافسات 81 كجم وعبد الرحمن الفيومي المركز الأول والمدالية الذهبية في منافسات +90 كجم، زين أبو شامة المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات 90 كجم، وياسمين محمد علي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات +70 كجم، والمركز الأول لـ ايتن داود في منافسات وزن 70 كجم.

وحصد الميداليات الفضية شروق أيمن في منافسات 40 كجم، سلسبيل محمد في منافسات وزن 44 كجم، شروق أحمد عباس في منافسات وزن 48 كجم،داليدا باسل الغرباي في منافسات وزن 63 كجم.

وفاز بالميداليات البرونزية والمركز الثالث محمود هيثم في منافسات وزن 50 كجم، إسماعيل محمد في منافسات 55 كجم، آدم شريف في منافسات وزن 60 كجم، مالك النجار في منافسات وزن 66 كجم، مازن حاتم في منافسات وزن 73 كجم.

وقال محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إن منتخب الجودو حقق المركز الأول في دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا 2025 والمؤهلة لأولمبياد الشباب التي تقام في داكار 2026 وباكتساح أول رجال وأول سيدات وأول ترتيب عام، مقدما الشكر إلى  والتقدير للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للرياضه المصريه و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة على الدعم المتوفر للاتحاد الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية وطفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة ويعمل على تحقيق كافة الأهداف التي تم وضعها منذ بداية الموسم من أجل الوصول إلى الحلم الأكبر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 للوصول إلى المكانة التي تستحقها الرياضة المصرية على الساحة العالمية.

وتشارك اللجنة الأولمبية ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية : السلاح – ألعاب القوى – الريشة الطائرة – التايكوندو – الجودو – تنس الطاولة – الكرة الطائرة الشاطئية.

وتضم البعثة المصرية 127 فردا، من بينهم 86 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الألعاب، إلى جانب 24 فردا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لكونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعد في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.

المنتخب المصري للجودو 14 ميدالية متنوعة دورة الألعاب الأفريقية للشباب أنجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

الارصاد

تدفق السحب الممطرة مستمر.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر .. عيار 21 مفاجأة

الزمالك

الزمالك يواجه حرس الحدود وسط غياب نجومه.. والبدلاء على خط المواجهة

نفي

الحكومة تكشف حقيقة العيوب الهندسية بكوبري 45 الدولي في الإسكندرية

هيئة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج

الأب تحول إلى ذئب .. إحالة أوراق عامل للمفتي تعدى على ابنته بسوهاج

ترشيحاتنا

المعاشات

حقوق مكفولة بالقانون .. مزايا غير مسبوقة لذوي الإعاقة في المعاشات

مجلس النواب

نواب البرلمان: خطة تطوير النقل البحري خطوة إستراتيجية لتعظيم موارد الدولة

الايجار القديم

معاش 3500 وإيجار 5000 جنيه.. نواب يطالبون بإعادة النظر في تصنيفات الإيجار القديم

بالصور

بخطوات سهلة زي الجاهزة .. طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة في البيت

طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة
طريقة عمل صلصة الطماطم المعلبة

هتاكله في دقائق.. طريقة عمل صينية السردين بالليمون والزيت

صينية سردين
صينية سردين
صينية سردين

المشي الصباحي في البرد قد يزيد خطر النوبات القلبية .. نصائح الأطباء لفصل الشتاء

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟
لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

السيطرة على حريق نشب بمكتبة داخل حديقة الطفل العامة بالزقازيق.. والمحافظ يتفقد المكان

حريق
حريق
حريق

فيديو

حادث الفنانة فاطمة محمد علي

ربنا سترها بلطفه.. فاطمة محمد علي تنجو من حادث سيارة مروع

طلاق نجل نهال عنبر

طفلان و21 سنة جواز.. طلاق المخرج حسام الحسيني نجل نهال عنبر

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد