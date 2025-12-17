بعد حصد 14 ميدالية.. منتخب الجودو يحصد الترتيب العام بدورة الألعاب الإفريقية للشباب

نجح المنتخب المصري للجودو في حصد 14 ميدالية متنوعة خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة في أنجولا خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر الجاري.

وحصد منتخب الفراعنة على 5 ميداليات ذهبية و 4 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية ليحقق المنتخب الترتيب الأول على صعيد اللاعبين والترتيب العام الأول على ترتيب اللاعبات مع التواجد في المركز الأول في الترتيب العام.

وفاز بالميداليات الذهبية علي الرملي في منافسات 81 كجم وعبد الرحمن الفيومي المركز الأول والمدالية الذهبية في منافسات +90 كجم، زين أبو شامة المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات 90 كجم، وياسمين محمد علي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات +70 كجم، والمركز الأول لـ ايتن داود في منافسات وزن 70 كجم.

وحصد الميداليات الفضية شروق أيمن في منافسات 40 كجم، سلسبيل محمد في منافسات وزن 44 كجم، شروق أحمد عباس في منافسات وزن 48 كجم،داليدا باسل الغرباي في منافسات وزن 63 كجم.

وفاز بالميداليات البرونزية والمركز الثالث محمود هيثم في منافسات وزن 50 كجم، إسماعيل محمد في منافسات 55 كجم، آدم شريف في منافسات وزن 60 كجم، مالك النجار في منافسات وزن 66 كجم، مازن حاتم في منافسات وزن 73 كجم.

وقال محمد مطيع، رئيس الاتحاد المصري للجودو، إن منتخب الجودو حقق المركز الأول في دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا 2025 والمؤهلة لأولمبياد الشباب التي تقام في داكار 2026 وباكتساح أول رجال وأول سيدات وأول ترتيب عام، مقدما الشكر إلى والتقدير للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للرياضه المصريه و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة على الدعم المتوفر للاتحاد الأمر الذي ساهم في تحقيق نتائج إيجابية وطفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للجودو أن الاتحاد يسير بخطى ثابتة ويعمل على تحقيق كافة الأهداف التي تم وضعها منذ بداية الموسم من أجل الوصول إلى الحلم الأكبر في أولمبياد لوس أنجلوس 2028 للوصول إلى المكانة التي تستحقها الرياضة المصرية على الساحة العالمية.

وتشارك اللجنة الأولمبية ببعثة رمزية تضم نحو سبع رياضات، وذلك في إطار دعم الدولة للأبطال الواعدين وإعداد جيل قادر على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتشمل الرياضات التي تشارك بها البعثة المصرية : السلاح – ألعاب القوى – الريشة الطائرة – التايكوندو – الجودو – تنس الطاولة – الكرة الطائرة الشاطئية.

وتضم البعثة المصرية 127 فردا، من بينهم 86 لاعبًا ولاعبة يمثلون مختلف الألعاب، إلى جانب 24 فردا من الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وتكتسب هذه النسخة أهمية خاصة لكونها مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب "داكار 2026"، مما يمنح المنتخبات المشاركة فرصة حقيقية لحجز مقاعد في أكبر محفل رياضي شبابي على مستوى العالم، ويزيد من قوة المنافسات بين الدول.