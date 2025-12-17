تشيلسي يحسم بطاقة نصف النهائي بثلاثية أمام كارديف في كأس الرابطة الإنجليزية

نجح فريق تشيلسي في حجز مقعده بالدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على حساب كارديف سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء في الشوط الثاني، حيث تألق الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو بتسجيله هدفين حاسمين في الدقيقتين 57 و**+90**، مؤكدًا تفوق الفريق اللندني في اللحظات الحاسمة.

وأضاف البرتغالي بيدرو نيتو الهدف الثالث للبلوز في الدقيقة 82، ليؤمن بطاقة العبور رسميًا، بينما سجل دايفيد تورنبول هدف كارديف سيتي الوحيد في الدقيقة 75، دون أن يغير من مسار المباراة.

دخل تشيلسي اللقاء بتشكيل اعتمد عليه المدير الفني إنزو ماريسكا، وجاء كالتالي:

• حراسة المرمى: يورجينسين

• خط الدفاع: أتشيمبونج – توسين – بادياشيل – هاتو

• خط الوسط: كايسيدو – سانتوس – جورج – بونانوتي – جيتينز

• خط الهجوم: جويو

وشهدت المباراة اعتماد الجهاز الفني على مزيج من العناصر الأساسية والوجوه الشابة، في إطار سياسة التدوير خلال منافسات الكأس.

ويأتي هذا التأهل ليمنح دفعة معنوية لتشيلسي، في ظل نتائجه المتباينة خلال الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حصد نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات.

كما يسعى الفريق لاستعادة توازنه أوروبيًا بعد الخسارة الأخيرة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، ليبقى التتويج بكأس الرابطة أحد الأهداف الرئيسية للبلوز هذا الموسم.

