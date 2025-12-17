قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

الحالات البسيطة والمتوسطة .. طرق علاج السعال في المنزل

اسماء محمد

يُعد السعال من المشكلات الصحية التي تصيب عدد كبير من الأشخاص خلال فصل الشتاء لذا من المهم معرفة الطرق المنزلية التى تساعد في علاجه.

ووفقا لما جاء في موقع henryford نكشف لكم طرق العلاج المنزلية لتخفيف السعال.

 العسل


تشير الدراسات إلى أن العسل قد يساعد في التخلص من السعال. .

يمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بهذا العلاج القديم، ولكن لا يُعطى العسل للأطفال دون سن السنة كما قد يحتوي العسل على بكتيريا خطيرة على الرضع.

الغرغرة بالماء والملح


الغرغرة بالماء الدافئ والملح قد تُحدث فرقًا كبيرًا في علاج السعال المُزمن.

امزج ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ وتغرغر لمدة 30 ثانية وقد يُهدئ الملح الحلق المُتهيج ويُزيل المخاط الزائد الذي يُحفز رد فعل السعال

 اجلس بجانب بعض البخار


يساعد الهواء الرطب على تليين المخاط وتخفيفه، مما قد يساهم في وقف السعال.

 يمكن استخدام حمام دافئ كعلاج بالبخار كما يمكنك استنشاق البخار باستخدام وعاء من الماء الساخن وضع منشفة على رأسك وتنفس بعمق ةلكن توخَّ الحذر لتجنب الحروق، خاصةً عند الأطفال.

احصل على جهاز ترطيب


إذا كان الهواء الجاف يُسبب لك السعال، فقد يكون جهاز ترطيب الهواء استثمارًا مُجديًا. 

تساعد الرطوبة في الهواء على تليين المخاط وتهدئة المجاري التنفسية المُتهيجة مع ذلك، تتطلب أجهزة ترطيب الهواء تنظيفًا دوريًا لتجنب نمو البكتيريا أو العفن الضار.

تناول المشروبات الدافئة
يُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أمرًا ضروريًا، ويمكن لكوب من الشاي الدافئ أو الماء أن يُقدّم فوائد إضافية عند الإصابة بسعال مُزعج. 

اختر المشروبات الخالية من الكافيين مثل شاي الأعشاب. 

أضف ملعقة صغيرة من العسل لتحصل على فائدتين في آن واحد

إذا لم يكن الشاي مشروبك المفضل، فإن الماء الدافئ مع عصرة ليمون أو مرق قليل الصوديوم يمكن أن يساعد أيضاً في التخلص من السعال.

 توخ الحذر عند استخدام العلاجات العشبية


تدّعي العديد من المكملات العشبية أنها علاجٌ سحري للسعال، لكن لا يوجد دليل يُذكر على فعاليتها. 

لا تخضع المنتجات العشبية لمعايير السلامة الصارمة التي تخضع لها الأدوية، لذا لا نعرف دائمًا مكوناتها كما أنها قد تتفاعل مع الأدوية، وقد تكون خطيرة  في بعض الحالات.

إذا كنت تفكر في تناول مكمل غذائي، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ويمكنه مساعدتك في تحديد ما إذا كان آمناً لك.

