وزير الرياضة يلتقى محمد صلاح ويحفز منتخب مصر قبل أمم إفريقيا بالمغرب

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على مؤازرة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بحضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل سفره إلى المملكة المغربية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

حيث التقى الوزير بالجهاز الفني واللاعبين، واطمأن على استعداداتهم الفنية والبدنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدراتهم على تمثيل مصر بالشكل اللائق وتحقيق نتائج إيجابية تليق بتاريخ الكرة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الشعب المصري بأكمله يقف مساندًا خلف المنتخب الوطني في مشواره بالبطولة، مشددًا على أهمية التحلّي بالروح القتالية والانضباط داخل وخارج الملعب، وبذل أقصى جهد لإسعاد الجماهير المصرية.

من جانبه، أعرب المهندس هاني أبو ريدة عن تقديره لحرص وزير الشباب والرياضة على التواجد مع المنتخب قبل السفر، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل دافعًا معنويًا كبيرًا للاعبين والجهاز الفني، وتعكس حجم الدعم الذي يحظى به المنتخب من الدولة.

ويستعد المنتخب الوطني للسفر إلى المغرب خلال الساعات المقبلة، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.