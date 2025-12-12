بعد 3 أعوام.. حل لغز جريمة لم تشهدها الكويت في تاريخها

تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف عن جريمة بشعة أشرف على التحقيق فيها، والمتهم فيها ضابط في وزارة الداخلية قتل أخته تحت تأثير المخدرات.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف، خلال المؤتمر الصحافي للتعريف بقانون مكافحة المخدرات الجديد تفاصيل جريمة وقعت في الكويت، بسبب المخدرات وجفاه النوم لبشاعتها.

وقال اليوسف في مداخلة خلال المؤتمر: "(لم أنم من أمس)، كنت أتوقع كل شيء يصير، لكن قضية لم تحصل بتاريخ الكويت.. أخ قتل أخته بسبب مخدرات".

وأضاف: "لولا مجهود وزارة الداخلية لم يقبض عليه، نقيب مع الأسف في وزارة الداخلية قتل أخته بشهر 1 عام 2022، ونحن اليوم في آخر 2025، لا أب، ولا أم، ولا 3 إخوان، ولا 3 أخوات، ولا زوج بلغ، ما هذه العائلة ما مرت علي".

كما ذكر: "كسر خاطري الولد من 4 سنين يسأل عن أمه، وما انهز قلب واحد.. المخدرات سبب ذلك"، مؤكدا أن "القانون سيطبق بحذافيره".

وتوعد وزير الداخلية الكويتي فهد اليوسف، بتسريع تنفيذ حكم الإعدام في مجرمي المخدرات خلال 6 أشهر دون الانتظار لسنوات.