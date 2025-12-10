مدرب منتخب الإمارات:نفذنا الخطة المرسومة وعبرنا الكويت

أكد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب منتخب الإمارات، أن فريقه نفذ الخطة المرسومة بدقة من أجل تحقيق الفوز المهم على منتخب الكويت 3-1، في ختام منافسات المجموعة الثالثة من كأس العرب 2025 في قطر،

ونجح المنتخب الإماراتي في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي برصيد 4 نقاط خلف الأردن المتصدر بـ9 نقاط، فيما ودّعت مصر البطولة بنقطتين.

وقال أولاريو عقب اللقاء: "دخلنا المباراة بقوة ونجحنا في تسجيل هدفين مبكرين، ورغم استقبالنا هدفًا كما حدث من قبل، إلا أن الأهم كان تحقيق الفوز وضمان التأهل، والآن طوينا صفحة الكويت ونستعد للخطوة التالية، ونتمنى أن نواصل إسعاد جمهور الإمارات".

وسيواجه المنتخب الإماراتي في الدور ربع النهائي أحد منتخبي العراق أو الجزائر، في مواجهة حاسمة لبلوغ المربع الذهبي.