في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، تخليل اللفت مثل المحلات.

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

1 كيلو لفت

2 ملعقة كبيرة ملح طعام

1 ثمرة بنجر

5 فصّ ثوم

1 لتر ماء

2 ملعقة صغيرة سكر

¼ كوب ملح خشن

نظّفي اللفت من الأتربة والشوائب العالقة به بالماء الجاري ثم قطّعيه بالسّكين إلى أصابع متساوية الطول والحجم وضعي عليه ملح الطعام واتركيه لمدّة ساعتين على الأقل.

نظّفي البنجر جيّدًا وقطّعيه إلى قطع متساوية الحجم، وصفّي أصابع اللفت من الملح ثم ضعيه في برطمان نظيف معقّم وأضيفي إليه كل من: قطع البنجر، وفصوص الثوم.

ذوّبي في بولة كل من: الماء، مع السكر، والملح الخشن جيّدًا ثم ضعي هذا المزيج في قدر على النار حتى يغلي وبعد ذلك اسّكبي هذا المحلول فوق مزيج اللفت والبنجر بالبرّطمان.

اغّلقي البرطمان جيّدًا وقومي برجّه برفّق لتتأكّدي من وصول محلول الماء إلى كل قطع اللفت والبنجر ثم اتّركي هذا البرطمان مغّلقًا لمدة ٧ أيام حتى يتخلّل اللفت وقدّميه.