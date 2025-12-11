الأمطار خفيفة .. الطقس اليوم| أجواء باردة وتحرير من اضطراب البحر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، الخميس 11 ديسمبر 2025، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر على معظم الأنحاء، يميل إلى الاعتدال نهارًا، بينما يكون باردًا ليلًا على القاهرة الكبرى وشمال البلاد حتى وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الخميس

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، شهد شبورة مائية من الساعة 3 وحتى 9 صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة، وصولًا إلى شمال الصعيد، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

أما عن حالة البحرين خلال الطقس اليوم، يكون حالة البحر المتوسط تتراوح بين معتدل إلى مضطرب بارتفاع أمواج يتراوح بين 2 إلى 3 أمتار، بينما يكون البحر الأحمر معتدلًا بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2 متر.

درجات الحرارة اليوم والظواهر الجوية

عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، وأبرز الظواهر الجوية، تكون كالتالي:

– القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري

الحرارة: 20 عظمى – 13 صغرى

الظواهر: غيوم جزئية مع فرص أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق متفرقة.

الرياح: نشطة أحيانًا (30 كم/س).

– السواحل الشمالية الغربية

الحرارة: 20 – 14

الظواهر: فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة.

الرياح: نشطة أحيانًا (38 كم/س).

– السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء

الحرارة: 20 – 14

الظواهر: أمطار متوسطة.

الرياح: نشطة أحيانًا (30 كم/س).

– جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر

الحرارة: 23 – 15

الظواهر: أمطار خفيفة على مناطق جنوب سيناء.

الرياح: معتدلة (28 كم/س).

– شمال الصعيد

الحرارة: 21 – 9

الظواهر: أمطار خفيفة بنسبة 30%.

الرياح: معتدلة (28 كم/س).

– جنوب الصعيد