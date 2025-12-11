أبرز مباريات اليوم الخميس 11-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 11-12-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ، السعودية مع فلسطين في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025
مواعيد مباريات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
المغرب ضد سوريا – الساعة الرابعة والنصف مساء – على قنوات بي إن سبورت المفتوحة، وأبوظبي الرياضية، والكأس القطرية، ودبي الرياضية.
فلسطين ضد السعودية – الساعة السابعة والنصف مساء – على قنوات بي إن سبورت المفتوحة، وأبوظبي الرياضية، والكأس القطرية، ودبي الرياضية.
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة
جي إن كيه دينامو ضد ريال بيتيس – الثامنة إلا ربع مساء
يونج بويز ضد ليل – الثامنة إلا ربع مساء
ميتييلاند ضد جينك – الثامنة إلا ربع مساء
فيرينكفاروش ضد رينجرز – الثامنة إلا ربع مساء
شتورم جراتس ضد النجم الأحمر – الثامنة إلا ربع مساء
أورتخت ضد نوتنجهام فورست – الثامنة إلا ربع مساء
نيس ضد سبورتنج براجا – الثامنة إلا ربع مساء
بازل ضد أستون فيلا – العاشرة مساء
بران ضد فنربخشة – العاشرة مساء
سيلتا فيجو ضد بولونيا – العاشرة مساء
سلتيك ضد روما – العاشرة مساء
بورتو ضد مالمو – العاشرة مساء
ليون ضد جو أهيد إيجلز – العاشرة مساء
ستيوا بوخارست ضد فينورد – العاشرة مساء
فرايبورج ضد سالزبورج – العاشرة مساء
باناثينايكوس ضد فيكتوريا بلزن – العاشرة مساء
مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
فيورنتينا ضد دينامو كييف – الثامنة إلا ربع مساء
ياجييلونيا بياليوستوك ضد رايو فاليكانو – الثامنة إلا ربع مساء
أبردين ضد ستراسبورج – العاشرة مساء
هامرون سبارتانز ضد شاختار دونيتسك – العاشرة مساء
شيلبورن ضد كريستال بالاس – العاشرة مساء