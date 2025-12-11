أبرز مباريات اليوم الخميس 11-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس 11-12-2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة ، السعودية مع فلسطين في ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025

مواعيد مباريات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

المغرب ضد سوريا – الساعة الرابعة والنصف مساء – على قنوات بي إن سبورت المفتوحة، وأبوظبي الرياضية، والكأس القطرية، ودبي الرياضية.

فلسطين ضد السعودية – الساعة السابعة والنصف مساء – على قنوات بي إن سبورت المفتوحة، وأبوظبي الرياضية، والكأس القطرية، ودبي الرياضية.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم والقنوات الناقلة

جي إن كيه دينامو ضد ريال بيتيس – الثامنة إلا ربع مساء

يونج بويز ضد ليل – الثامنة إلا ربع مساء

ميتييلاند ضد جينك – الثامنة إلا ربع مساء

فيرينكفاروش ضد رينجرز – الثامنة إلا ربع مساء

شتورم جراتس ضد النجم الأحمر – الثامنة إلا ربع مساء

أورتخت ضد نوتنجهام فورست – الثامنة إلا ربع مساء

نيس ضد سبورتنج براجا – الثامنة إلا ربع مساء

بازل ضد أستون فيلا – العاشرة مساء

بران ضد فنربخشة – العاشرة مساء

سيلتا فيجو ضد بولونيا – العاشرة مساء

سلتيك ضد روما – العاشرة مساء

بورتو ضد مالمو – العاشرة مساء

ليون ضد جو أهيد إيجلز – العاشرة مساء

ستيوا بوخارست ضد فينورد – العاشرة مساء

فرايبورج ضد سالزبورج – العاشرة مساء

باناثينايكوس ضد فيكتوريا بلزن – العاشرة مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا ضد دينامو كييف – الثامنة إلا ربع مساء

ياجييلونيا بياليوستوك ضد رايو فاليكانو – الثامنة إلا ربع مساء

أبردين ضد ستراسبورج – العاشرة مساء

هامرون سبارتانز ضد شاختار دونيتسك – العاشرة مساء

شيلبورن ضد كريستال بالاس – العاشرة مساء