قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر
بث مباشر|رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات ويحضر المعرض الدولي لمخرجات البحوث
رئيس الوزراء يفتتح الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات
حدث ويندوز الآن ..تحديث أمنى مهم من مايكروسوفت لإصلاح 56 ثغرة خطيرة
طبق المصريين الشعبي يخطف الأضواء عالميا.. الكشري تراث إنساني معتمد
صرخات تحت المطر.. 1.29مليون إنسان في غزة يواجهون شتاء الموت بلا مأوى
محافظ البنك المركزي: الاستقرار المالي وأولويات الرقابة دعامة تحقيق طموحات التنمية
بعد انتشار منشورات مزيفة.. مجدي عبدالغني يرد: تصريحاتي عن مجلس الأهلي «مفبركة»
أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة
حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح على القاهرة وعدة محافظات |فيديو
وزير الاستثمار: منصة للتعاون ولجنة لإزالة العوائق التجارية بين مصر والمغرب
مواعيد مباريات منتخب مصر في أمم أفريقيا بالمغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

سعر البانيه اليوم
سعر البانيه اليوم
رشا عوني

أسعار الفراخ اليوم الخميس تشهد استقراراً بالأسواق بعد موجة الانخفاض التي شهدتها الفترة الماضية، لتستقر أسعار الفراخ البيضاء والبيض بشكل ملحوظ مع تحركات طفيفة نسبياً من آن إلى آخر .

نستعرض لكم أسعار الفراخ اليوم و سعر البانيه اليوم الأكثر طلباً ، وكذلك سعر كرتونة البيض البلدي و الأحمر بحسب بورصة الدواجن. 

اسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سعر الفراخ البيضاء اليوم 

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر 60 : 61 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 70 :71 جنيهًا

أسعار الفراخ الساسو اليوم 

تراوحت أسعار الفراخ الحمراء الساسو بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 80 و 81 جنيهًا للكيلو.

اسعار الدواجن اليوم 

سعر كيلو البانيه اليوم 

ويتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 160 و180 جنيهًا باختلاف الأسواق والمنطقة السكنية، ويعتبر البانيه هو الأكثر طلباً في الأسواق لذا ترتفع معدلات البحث عن سعر كيلو صدور البانيه يومياً .

أسعار البيض اليوم

-كرتونة البيض الأحمر: 120 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 125 و130 جنيهًا.

-كرتونة البيض الأبيض: 115 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 120 و125 جنيهًا.

-كرتونة البيض البلدي: 125 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 130 و135 جنيهًا.

اسعار البيض اليوم 

أسعار أجزاء الدواجن اليوم في الأسواق

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): بين 150 و230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): حوالي 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): يتراوح بين 200 و240 جنيهًا.

أسعار لحوم البط اليوم

البط البلدي: 109 - 110 جنيهات للكيلو

البط المسكوفي: 94 - 95 جنيهًا

البط البغالي: 74 - 75 جنيهًا

البط المولار: 79 - 80 جنيهًا

البط الفرنسي: الأقل سعرًا بـ 69 - 70 جنيهًا للكيلو

سعر الفراخ اليوم سعر الدواجن اليوم سعر البانيه اليوم سعر البيض اليوم سعر كيلو البانيه كرتونة البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مديرية أمن القاهرة

الأمن يكثف تحرياته لكشف حقيقة تحـ.ـرش عامل بـ طلاب Kg2 في مدرسة شهيرة بالتجمع

عوض تاج الدين

المنيا والإسكندرية.. مستشار الرئيس للصحة يزف خبرا سارا

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026.. من هم المستفيدون رسمياً؟

الفنان طارق الأمير وأحمد حلمي

آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق

ترشيحاتنا

هند صبرى تتألق بإطلالتها فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

هند صبري تتألق بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

منى زكى

الست.. منى زكي تروج لفيلمها بإطلالة أنيقة في دبي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

بالصور

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

فيديو

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد