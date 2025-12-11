كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

أسعار الفراخ اليوم الخميس تشهد استقراراً بالأسواق بعد موجة الانخفاض التي شهدتها الفترة الماضية، لتستقر أسعار الفراخ البيضاء والبيض بشكل ملحوظ مع تحركات طفيفة نسبياً من آن إلى آخر .

نستعرض لكم أسعار الفراخ اليوم و سعر البانيه اليوم الأكثر طلباً ، وكذلك سعر كرتونة البيض البلدي و الأحمر بحسب بورصة الدواجن.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم سعر 60 : 61 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 70 :71 جنيهًا

أسعار الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الفراخ الحمراء الساسو بين 70 و 71 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 80 و 81 جنيهًا للكيلو.

اسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو البانيه اليوم

ويتراوح سعر كيلو البانيه ما بين 160 و180 جنيهًا باختلاف الأسواق والمنطقة السكنية، ويعتبر البانيه هو الأكثر طلباً في الأسواق لذا ترتفع معدلات البحث عن سعر كيلو صدور البانيه يومياً .

أسعار البيض اليوم

-كرتونة البيض الأحمر: 120 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 125 و130 جنيهًا.

-كرتونة البيض الأبيض: 115 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 120 و125 جنيهًا.

-كرتونة البيض البلدي: 125 جنيهًا جملة، وللمستهلك بين 130 و135 جنيهًا.

اسعار البيض اليوم

أسعار أجزاء الدواجن اليوم في الأسواق

صدور الدجاج الطازجة (كيلو): بين 150 و230 جنيهًا.

الدبوس الطازج (كيلو): نحو 140 جنيهًا.

أوراك الدجاج الطازجة (كيلو): حوالي 120 جنيهًا.

البانيه الطازج (كيلو): يتراوح بين 200 و240 جنيهًا.

أسعار لحوم البط اليوم

البط البلدي: 109 - 110 جنيهات للكيلو

البط المسكوفي: 94 - 95 جنيهًا

البط البغالي: 74 - 75 جنيهًا

البط المولار: 79 - 80 جنيهًا

البط الفرنسي: الأقل سعرًا بـ 69 - 70 جنيهًا للكيلو