رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير
توك شو

آمنة تمامًا وصالحة للاستهلاك.. الزراعة توضح حقيقة «الفراخ السردة»

إسراء صبري

أكدت وزارة الزراعة عدم صحة ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فساد ما يعرف بـ«الفراخ السردة»، مشددة على أن هذا النوع من الدواجن آمن تمامًا وصالح للاستهلاك.
 

وأوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن مصطلح «السردة» يُستخدم محليًا فقط، ويُطلق على الدواجن التي يقل أو يزيد وزنها عن المتوسط الطبيعي المتراوح بين 1.5 و2.5 كيلوجرام.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اختلاف الوزن هو الفارق الوحيد، ولا يؤثر على جودة أو صلاحية الدواجن.
 

وأشار إلى أن خروج أي شحنة دواجن من العنابر يتم فقط بعد حصولها على تصريح نقل رسمي، صادر عقب فحصها في معامل وزارة الزراعة للتأكد من خلوها من الأمراض ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

 

