آمنة تمامًا وصالحة للاستهلاك.. الزراعة توضح حقيقة «الفراخ السردة»

أكدت وزارة الزراعة عدم صحة ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فساد ما يعرف بـ«الفراخ السردة»، مشددة على أن هذا النوع من الدواجن آمن تمامًا وصالح للاستهلاك.



وأوضح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، أن مصطلح «السردة» يُستخدم محليًا فقط، ويُطلق على الدواجن التي يقل أو يزيد وزنها عن المتوسط الطبيعي المتراوح بين 1.5 و2.5 كيلوجرام.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اختلاف الوزن هو الفارق الوحيد، ولا يؤثر على جودة أو صلاحية الدواجن.



وأشار إلى أن خروج أي شحنة دواجن من العنابر يتم فقط بعد حصولها على تصريح نقل رسمي، صادر عقب فحصها في معامل وزارة الزراعة للتأكد من خلوها من الأمراض ومطابقتها للاشتراطات الصحية.



