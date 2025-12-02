قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر أمام اختبارين ناريين بعد تعادل الكويت.. ناقد رياضي يتساءل: هل يتدارك المنتخب الموقف؟|فيديو
الفنانة فيدرا تكشف سر أزمة الكلاب الضالة: «المشكلة مش في الحيوانات.. المشكلة فينا» |فيديو
مصطفى الفقي: مصر غيّرت فلسفة التسليح منذ الستينيات.. وتنوّع السلاح ضرورة استراتيجية|فيديو
ضوابط صارمة لحماية الباحثين عن عمل.. غرامات وسجن لشركات التوظيف غير المُرخصة
4 أطعمة لا تتناولها أبدا مع نزلات البرد
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور
نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟
مش بتكسف | زينة: مشوفتش رجالة في حياتي
حقيقة مفاوضات سيراميكا لضم أفشة في يناير
الوطنية للانتخابات: لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين قبل التحقيق وضمان حقوقهم كاملة
دفاع النواب : إيديكس 2025 أكد امتلاك مصر أقوى مصانع السلاح بالشرق الأوسط
أطعمة تعالج ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم
يتم حقنها بالمياه ولونها أزرق بعد الذبح.. شعبة الدواجن تحذر من الفراخ السردة

هاني حسين

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل تداول "الدواجن السردة" في الأسواق ومدى خطورتها على المستهلك .

وقال سامح السيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  كان هناك فيديوهات منشرة لشخص يبيع كيلو وراك الفراج بـ 10 جنيه وبعد الفحص تبين أنه يعمل في الدواجن السردة  التي تعاني من مشكلة فيروسية في النمو وشكلها يتغير بعد الذبح وتميل للون الازرق ".


وأكمل سامح السيد :" يتم حقن الدواجن السردة بالمياه كي تظهر بيضاء وطازجة لكنها غير صالحة للاستخدام الآدمي ".


ولفت سامح السيد :" البعض يقوم بشراء الدواجن السردة بتلت ثمنها وهذه الدواجن بها أمراض  وهذه النوعية من الدواجن تباع في الكثير من الأحياء الشعبية ".


وتابع سامح السيد:" حملة كبيرة من الطب البيطري ومباحث التموين نزلت في حملة مكبرة وتم القبض على بائع دواجن يقوم ببيع الدواجن السردة وتم التأكيد على أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولابد من تقنين بيع الطيور الحية ". 
 

