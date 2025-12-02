يتم حقنها بالمياه ولونها أزرق بعد الذبح.. شعبة الدواجن تحذر من الفراخ السردة

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل تداول "الدواجن السردة" في الأسواق ومدى خطورتها على المستهلك .

وقال سامح السيد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" كان هناك فيديوهات منشرة لشخص يبيع كيلو وراك الفراج بـ 10 جنيه وبعد الفحص تبين أنه يعمل في الدواجن السردة التي تعاني من مشكلة فيروسية في النمو وشكلها يتغير بعد الذبح وتميل للون الازرق ".



وأكمل سامح السيد :" يتم حقن الدواجن السردة بالمياه كي تظهر بيضاء وطازجة لكنها غير صالحة للاستخدام الآدمي ".



ولفت سامح السيد :" البعض يقوم بشراء الدواجن السردة بتلت ثمنها وهذه الدواجن بها أمراض وهذه النوعية من الدواجن تباع في الكثير من الأحياء الشعبية ".



وتابع سامح السيد:" حملة كبيرة من الطب البيطري ومباحث التموين نزلت في حملة مكبرة وتم القبض على بائع دواجن يقوم ببيع الدواجن السردة وتم التأكيد على أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولابد من تقنين بيع الطيور الحية ".

