الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضبط 2.6 طن لحوم ودواجن فاسدة في ثلاجة غير مرخصة بالخصوص

محمد صبيح

شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حملة رقابية موسعة استهدفت الأنشطة التجارية داخل نطاق مركز ومدينة الخانكة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والدهون الحيوانية منتهية الصلاحية داخل ثلاجة غير مرخصة بمدينة الخصوص.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات غش أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك.

تفاصيل المضبوطات داخل الثلاجة غير المرخصة

أسفرت أعمال الحملة التي ترأسها الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بمشاركة فرق التفتيش التمويني والتجارة الداخلية وتموين الخانكة، وبالتنسيق مع الدكتور هاني شمس مدير مديرية الطب البيطري، عن ضبط:

١٧٠ كرتونة دجاج بوزن ١١ كجم لكل كرتونة، بإجمالي ١٨٧٠ كجم دجاج منتهي الصلاحية.

١٦ برنيكة دواجن تقطيع بإجمالي وزن ١٥٢ كجم.

١٩ كرتونة لحم برازيلي بوزن ٢٠ كجم للواحدة، بإجمالي ٣٨٠ كجم لحم منتهي الصلاحية.ضبط 2.6 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل ثلاجة غير مرخصة بالخصوص.
 

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

