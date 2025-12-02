ضبط 2.6 طن لحوم ودواجن فاسدة في ثلاجة غير مرخصة بالخصوص

شنت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، حملة رقابية موسعة استهدفت الأنشطة التجارية داخل نطاق مركز ومدينة الخانكة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والدهون الحيوانية منتهية الصلاحية داخل ثلاجة غير مرخصة بمدينة الخصوص.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لأي محاولات غش أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك.

تفاصيل المضبوطات داخل الثلاجة غير المرخصة

أسفرت أعمال الحملة التي ترأسها الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بمشاركة فرق التفتيش التمويني والتجارة الداخلية وتموين الخانكة، وبالتنسيق مع الدكتور هاني شمس مدير مديرية الطب البيطري، عن ضبط:

١٧٠ كرتونة دجاج بوزن ١١ كجم لكل كرتونة، بإجمالي ١٨٧٠ كجم دجاج منتهي الصلاحية.

١٦ برنيكة دواجن تقطيع بإجمالي وزن ١٥٢ كجم.

١٩ كرتونة لحم برازيلي بوزن ٢٠ كجم للواحدة، بإجمالي ٣٨٠ كجم لحم منتهي الصلاحية.ضبط 2.6 طن لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل ثلاجة غير مرخصة بالخصوص.

