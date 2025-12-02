قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة جديدة.. أسعار الذهب عيار 21 اليوم تواصل الارتفاع
كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
اقتصاد

زيادة التكلفة تدفع بأرباح مصر لصناعة الكيماويات للهبوط خلال 4 أشهر.. تفاصيل

شركة مصر لصناعة الكيماويات
شركة مصر لصناعة الكيماويات
علياء فوزى

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 14.03%، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات تسجيل صافي ربح بلغ 187.38 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر 2025، مقابل 217.96 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وذكر تقرير مجلس إدارة شركة مصر لصناعة الكيماويات، أن تراجع صافي الربح خلال الفترة من يوليو حتي نهاية أكتوبر الماضي، بسبب انخفاض إيرادات النشاط وزيادة التكلفة، وكذلك انخفاض صافي الإيرادات التمويلية.

منتجات الشركة

وتعد شركة مصر لصناعة الكيماويات، التي تأسست عام 1959، من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الصودا الكاوية (سائلة وصلبة)، غاز الكلور السائل، غاز الهيدروجين المضغوط، حامض الهيدروكلوريك، كلوريد الحديديك، وهيبوكلوريت صوديوم، وتدخل هذه المنتجات في قطاعات حيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي، صناعات الغزل النسيج والسكر والأسمدة.

مشروعات تطوير

وتجري شركة مصر لصناعة الكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم. وفي إطار الالتزام البيئي، تم إنشاء وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور.

مصر لصناعة الكيماويات وزارة قطاع الأعمال العام غاز الهيدروجين حامض الهيدروكلوريك كبريتات الأمونيوم

