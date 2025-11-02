أبرز أنشطة وزارة قطاع الأعمال العام خلال شهر أكتوبر 2025.. صور

واصلت وزارة قطاع الأعمال العام، في أكتوبر 2025، تنفيذ استراتيجيتها الشاملة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة.

وشهد الشهر نشاطًا مكثفًا للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شمل زيارات متابعة ميدانية واجتماعات موسعة وتوقيع اتفاقيات وشراكات استراتيجية، في إطار رؤية الدولة لتعظيم عوائد الأصول وتعزيز دور الشركات التابعة في دعم الاقتصاد الوطني.

جولات المهندس محمد شيمي في الشركات التابعة

اتفاقيات وبروتوكلات تعاون

لقاءات وتكريم

اجتماعات مع رؤساء الشركات وتشغيل مصنع بلوكات الأنود

زيارات لمحافظات

