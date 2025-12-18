قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة أونلاين والتظلم
خلال أيام .. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 للموظفين
عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الثالث للمغرب في مرمى الأردن بنهائي كأس العرب
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين بالإسماعيلية
أربعينية الشتاء الباردة.. برودة قاسية تبدأ مبكرًا وتحذيرات عاجلة للمواطنين
مصابة برجلها.. تفاصيل أزمة فتاة المترو والرجل المسن.. هل تقدم ببلاغ؟
الاستعلامات: لا أساس من الصحة للقاءات مرتقبة بين الرئيس السيسي ونتنياهو
مفاجأة في تصويت العرب بجوائز ذا بيست 2025 .. من أعطى صوته لصلاح؟
الولايات المتحدة تمنع المستشفيات من تقديم الخدمات للأطفال المتحولين جنسيًا
تكريم محمد عطية في احتفالية الصحفيين باليوم العالمي للغة العربية | صور
للأشواط الإضافية.. التعادل 2-2 يحسم الوقت الأصلي لمواجهة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مراد فكري صادق يخوض رمضان 2026 بمسلسلي "علي كلاي" و"الكود الأخير"

يستعد الفنان مراد فكري صادق لمشاركته في موسم رمضان 2026 بمسلسلين جديدين يجمعان بين الإثارة والدراما الإنسانية.

"علي كلاي".. تاجر قطع غيار في قلب حكاية مشوقة مع البطل

يجسد مراد في مسلسل "علي كلاي" دور تاجر قطع غيار تربطه علاقة مشوقة ومعقدة مع البطل، ضمن أحداث مليئة بالإثارة والدراما الشعبية.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم درة، أحمد العوضي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، سينيتا خليفة، محمد ثروت، طارق الدسوقي، ضياء عبدالخالق، ريم سامي، وسارة بركة، المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج تامر مرسي لشركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج محمد عبدالسلام.

"الكود الأخير".. صراع إنساني لإنقاذ الابنة المريضة بالسرطان

يقدم مراد في مسلسل "الكود الأخير" دور السائق فكري، الذي يتزوج من صفوة ويبحث بلا كلل عن دواء لإنقاذ ابنته المريضة بالسرطان، في صراع إنساني مؤثر يمزج بين الدراما الشعبية والواقعية الإنسانية.

يُذكر أن المسلسل جاري التحضير له حاليًا، ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة التي تطرح قضايا اجتماعية وإنسانية حساسة.

مسيرة مراد فكري.. من "بيت الرفاعي" إلى "عتبات البهجة" وفهد البطل

واصل مراد فكري صادق تعزيز حضوره الفني من خلال مشاركته في مسلسل "بيت الرفاعي" إلى جانب أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، ومحمود السمان، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

كما تألق في مسلسل "عتبات البهجة" مع يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي. العمل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية للدكتور مدحت العدل، من إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وشارك أيضًا في مسلسل "فهد البطل" ضمن فريق العمل إلى جانب أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، دون أن يكون البطل الرئيسي للعمل.

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

الإعلامي محمد مصطفى شردي

بعد لقاء السيسي والبرهان.. شردي: الله يكون في عون الإدارة المصرية

الدكتور عمرو حسنين

خبير اقتصادي: ترامب اخترق الثوابت الأمريكية في 2025 .. فيديو

الأهرامات

رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية: مصر تمتلك منتجا سياحيا ثقافيا فريدا

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

