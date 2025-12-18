مراد فكري صادق يخوض رمضان 2026 بمسلسلي "علي كلاي" و"الكود الأخير"

يستعد الفنان مراد فكري صادق لمشاركته في موسم رمضان 2026 بمسلسلين جديدين يجمعان بين الإثارة والدراما الإنسانية.

"علي كلاي".. تاجر قطع غيار في قلب حكاية مشوقة مع البطل

يجسد مراد في مسلسل "علي كلاي" دور تاجر قطع غيار تربطه علاقة مشوقة ومعقدة مع البطل، ضمن أحداث مليئة بالإثارة والدراما الشعبية.

ويضم المسلسل نخبة من النجوم، منهم درة، أحمد العوضي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، سينيتا خليفة، محمد ثروت، طارق الدسوقي، ضياء عبدالخالق، ريم سامي، وسارة بركة، المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإنتاج تامر مرسي لشركة سينرجي للإنتاج الفني، وإخراج محمد عبدالسلام.

"الكود الأخير".. صراع إنساني لإنقاذ الابنة المريضة بالسرطان

يقدم مراد في مسلسل "الكود الأخير" دور السائق فكري، الذي يتزوج من صفوة ويبحث بلا كلل عن دواء لإنقاذ ابنته المريضة بالسرطان، في صراع إنساني مؤثر يمزج بين الدراما الشعبية والواقعية الإنسانية.

يُذكر أن المسلسل جاري التحضير له حاليًا، ويعد من أبرز الأعمال المنتظرة التي تطرح قضايا اجتماعية وإنسانية حساسة.

مسيرة مراد فكري.. من "بيت الرفاعي" إلى "عتبات البهجة" وفهد البطل

واصل مراد فكري صادق تعزيز حضوره الفني من خلال مشاركته في مسلسل "بيت الرفاعي" إلى جانب أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، ومحمود السمان، من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.

كما تألق في مسلسل "عتبات البهجة" مع يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي. العمل مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية للدكتور مدحت العدل، من إخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وشارك أيضًا في مسلسل "فهد البطل" ضمن فريق العمل إلى جانب أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي، دون أن يكون البطل الرئيسي للعمل.