مصطفى بكري: صدى البلد قناة وطنية رائدة في الدفاع عن مؤسسات الدولة الوطنية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن صدى البلد من أهم القنوات الوطنية التي لا استضافت أفاق أو شكاك ولدينا خط واضح وهو الدفاع عن المؤسسات الوطنية والوقوف خلف القيادة السياسية التي ترغب في حفظ الاستقرار والأمن القومي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مصر مرت بكثير من الفترات الصعبة ولن تفرط في عزتها وكرامتها، مؤكدا أن الشعب المصري لا يفرط في مؤسساته الوطنية، فالصناعة المصرية تم تطويرها بشكل كبير.

وأشار إلى أن مصالح الشعب تأتي في المرتبة الأولى، مشيراً إلى أن الحكومة تحدثت عن جني ثمار الوضع الاقتصادي، متسائلًا عن موعد قطف هذه الثمار لمصلحة الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من يعانون في دفع الإيجارات أو إعادة أبنائهم للتعليم.