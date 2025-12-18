29 سفينة .. عقوبات أمريكية تستهدف أسطول الظل الإيراني

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت 29 سفينة تابعة لأسطول الظل الإيراني.

عقوبات أمريكية ضد إيران

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، "أننا سنواصل حرمان النظام الإيراني من عائدات النفط التي يستخدمها لتمويل برامجه العسكرية، في وقت تؤكد فيه السلطات الإيرانية أنّ عمليات تصديرها للنفط مستمرة رغم العقوبات الأمريكية".

وأضافت الخزانة الأمريكية في بيان لها "أننا سمحنا ببعض المعاملات المالية التي كانت محظورة بموجب العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".

يذكر أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية كشفت في تقرير لها أمس الأربعاء، أن إيران مُنحت فرصة أخيرة قبل انضمام القوات الأمريكية إلى القصف الإسرائيلي خلال حرب الـ12 يوما، إلا أنها رفضتها.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن عرض دبلوماسي سري أخير قدم من إدارة ترامب لرفع "جميع العقوبات" إذا أنهت طهران دعمها للجهات الفاعلة غير الحكومية واستبدلت منشآتها النووية.

وذكرت "واشنطن بوست" أنه وحتى في الوقت الذي كانت فيه عمليات الاغتيال والتفجيرات الإسرائيلية جارية بالفعل، شرعت إدارة ترامب في محاولة دبلوماسية سرية أخيرة لحل الأزمة النووية.