لغز حير الهند 13 عاماً .. العثور على طائرة مفقودة بالصدفة في ظروف غامضة

أعلنت وسائل إعلام هندية عن العثور على طائرة كانت قد اختفت قبل 13 عامًا في واقعة غامضة حيّرت السلطات والرأي العام لفترة طويلة، وذلك بالصدفة أثناء أعمال استكشاف في إحدى المناطق النائية.

وأثار الاكتشاف حالة واسعة من الجدل والتساؤلات حول مصير الطائرة وركابها، خاصة بعد سنوات من البحث دون نتائج حاسمة.

وبحسب التقارير الأولية، فإن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار أثناء رحلة داخلية، ومنذ ذلك الوقت فشلت محاولات تحديد موقعها أو معرفة أسباب اختفائها، ما فتح الباب أمام العديد من الفرضيات والتكهنات. وأكدت المصادر أن العثور على الطائرة جاء دون بلاغات مسبقة، أثناء تنفيذ أعمال ميدانية في المنطقة التي عُثر بها عليها.

السلطات الهندية سارعت إلى فرض طوق أمني حول موقع الطائرة، وبدأت تحقيقات موسعة لمعرفة ملابسات الحادث، والتأكد من هوية الطائرة، وما إذا كانت تعود فعلًا للرحلة المفقودة قبل 13 عامًا. كما يجري فحص حطام الطائرة للوقوف على أسباب سقوطها أو اختفائها طوال هذه المدة، وسط ترقب لإعلان نتائج رسمية خلال الفترة المقبلة.

ويُعيد هذا الاكتشاف فتح واحد من أكثر الملفات غموضًا في تاريخ الطيران الهندي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من حقائق قد تُنهي لغزًا ظل معلقًا لأكثر من عقد من الزمان.