اقتصاد

فروق العملة تدفع بأرباح مصر لصناعة الكيماويات للهبوط خلال شهرين

شركة مصر لصناعة الكيماويات- صورة أرشيفية
علياء فوزى

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابصة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع صافي أرباحها خلال أول شهرين من العام المالي الجاري 2025-2026  بنسبة 22% .

وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنها سجلت صافي ربح بلغ 85.17 مليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية أغسطس من العام المالي 2025 - 2026، مقابل 108.68 مليون جنيه أرباحاً خلال المدة ذاتها من العام المالي السابق.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى انخفاض مجمل الربح بسبب انخفاض إيرادات النشاط وزيادة التكلفة، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات التمويلية.

مؤشرات مالية

وسجلت مصر لصناعة الكيماويات، صافي ربح بلغ 569.54 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 667.43 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وأرجعت الشركة  انخفاض صافي الربح إلى تراجع أرباح فروق العملية الأجنبية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.06 مليار جنيه، مقابل 908.02 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

منتجات الشركة

وتعد شركة مصر لصناعة الكيماويات، التي تأسست عام 1959، من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الكيماوية، وتنتج مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل: الصودا الكاوية (سائلة وصلبة)، غاز الكلور السائل، غاز الهيدروجين المضغوط، حامض الهيدروكلوريك، كلوريد الحديديك، وهيبوكلوريت صوديوم، وتدخل هذه المنتجات في قطاعات حيوية مثل محطات المياه والصرف الصحي، صناعات الغزل النسيج والسكر والأسمدة.

مشروعات تطوير

وتجري شركة مصر لصناعة الكيماويات تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية، ومنها: مشروع إنتاج حبيبات الكلور بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 10 آلاف طن سنويًا، بإلإضافة إلى 12 ألف طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج حامض الكبريتيك المركز 98% بطاقة 100 طن/يوم، ومشروع إنتاج حامض السالفونيك 90% بطاقة 16 طن/يوم. وفي إطار الالتزام البيئي، تم إنشاء وحدة مبخرات جديدة، وجاري تحديث ورفع كفاءة وحدتي الملح، وتطوير غرفة التخلص الآمن من أسطوانات الكلور.

