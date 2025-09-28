قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل عليها ذنب؟.. الإفتاء: تأخير صلاة العشاء لقبل الفجر يخرجها من وقت الأداء
برلماني: كلمة مصر بالأمم المتحدة جسدت ثوابت الدولة تجاه فلسطين
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان عددًا من المشروعات الرقمية
القمة 131 بين الأهلي والزمالك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة
هل يكون شتاء 2025 الأبرد على الإطلاق؟.. الأرصاد تكشف الحقيقة
مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة
أول تعاملات الأسبوع .. سعر الدولار الآن في مصر الأحد 28 سبتمبر 2025
رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز صناعة السيارات الكهربائية
لطلاب أولى ثانوي| خطوات الدخول على منصة “كيريو” المخصصة لمادة البرمجة
باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟
آيات تحصين النفس.. عبادات أوصى بها النبي تحميك من كل مكروه
في اليوم العالمي لداء الكلب.. كل ما تود معرفته عن المرض وفيروس RABV
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية: 19.1 مليون دولار صادرات القطاع لكوت ديفوار في 8 أشهر

جانب من البعثة
جانب من البعثة
ولاء عبد الكريم

 نفذ المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تحضيرية مكثفة إلى جمهورية كوت ديفوار خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر 2025، مثل المجلس خلالها الدكتور تميم الضوي – نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير ومسؤول البعثات الخارجية.

وجاءت البعثة بالتنسيق الوثيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري وإدارة إفريقيا، وبدعم كامل من مكتب التمثيل التجاري في أبيدجان برئاسة المستشار التجاري هشام حسام الدين، الذي لعب دورًا محوريًا في ترتيب اللقاءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المهمة.

أهداف البعثة

هدفت الزيارة إلى دراسة السوق الإيفواري والتعرف على أنماط الاستهلاك وسلاسل التوزيع، ورصد الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية داخل قنوات التوزيع الحديثة والتقليدية. كما استهدفت بناء شبكة علاقات قوية مع كبار المستوردين وشركات التوزيع، والتنسيق مع الغرف التجارية وممثلي تجمعات المستوردين ورجال الأعمال تمهيدًا للبعثة النهائية.

وتضمنت الأهداف كذلك دراسة المنتجات المنافسة الموجودة في السوق وتحليل الوضع التنافسي، بجانب تحديد الأماكن الأنسب لعقد الاجتماعات الثنائية (B2B) المرتقبة، ووضع برنامج متكامل للزيارات الميدانية بما يساهم في مضاعفة فرص نجاح البعثة وتحقيق أهدافها.

اجتماعات مؤسسية محورية

شملت البعثة اجتماعين مهمين مع الغرف التجارية في أبيدجان:

الغرفة الأوروبية (Eurocham Côte d’Ivoire): التي تضم أبرز المستثمرين الأوروبيين في مجالات التجارة والتوزيع، حيث تمت مناقشة سبل الترويج للمنتجات المصرية كبديل تنافسي للسلع المستوردة من أوروبا وآسيا.

غرفة التجارة والصناعة الإيفوارية (CCI-CI): الجهة الرسمية الأهم في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية بكوت ديفوار، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المؤسسي وتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق.

بجانب زيارة مقر شركة النصر للاستيراد والتصدير في العاصمة ابيدجان (عمارة النصر) التي تعد اقدم بناء حضاري في ابيدجان بجانب مناقشة التسهيلات التى تقدمها الشركة للمصدرين المصريين وفرص التعاون مع القطاع الخاص وذلك خلال الاجتماع مع حاتم سيد مدير الشركة في الكوتديفوار وكينيا.

لقاءات مع شركات التوزيع والاستيراد

عقد الوفد المصري سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبار شركات التوزيع والاستيراد التي تمثل العمود الفقري للسوق الإيفواري. وقد شملت هذه اللقاءات شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تعمل في التوزيع الحديث عبر السوبر ماركت والمتاجر الكبرى، بالإضافة إلى مجموعات استثمارية وتجارية كبرى ذات حضور قوي في أبيدجان.

كما تم عقد اجتماعات مع شركات استشارية محلية متخصصة لدراسة التعاون في ترتيب الفعاليات التجارية المقبلة ودعم جهود المجلس التصديري وجهاز التمثيل التجاري في دعوة المستوردين للمشاركة في البعثة النهائية.

كما تضمنت الجولة مقابلة ممثلي الجالية اللبنانية العاملة في تجارة المنتجات الغذائية المستوردة، والتي تلعب دورًا محوريًا في توفير السلع للمستهلكين، بجانب التعرف على محلات البقالة التي يديرها التجار الموريتانيون المنتشرة في مختلف أحياء أبيدجان والتي تمثل شريانًا مهمًا لتدفق السلع نحو المستهلك النهائي.

نتائج إيجابية ومؤشرات نمو

أسفرت البعثة عن مؤشرات إيجابية واضحة تعكس تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية، حيث أبدى المستوردون والموزعون اهتمامًا ملحوظًا بالتعاون مع الشركات المصرية، بما يمهد الطريق لنجاح البعثة التجارية الموسعة المرتقبة. ويجري حاليًا تحديد الموعد النهائي لإيفاد البعثة النهائية، وسيتم الإعلان عنه قريبًا لإتاحة الفرصة أمام الشركات الأعضاء للتسجيل والمشاركة.

قفزة كبيرة في الصادرات المصرية إلى كوت ديفوار

شهدت الصادرات الغذائية المصرية إلى كوت ديفوار نموًا استثنائيًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 19.1 مليون دولار مقابل 10.5 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو قياسية بلغت 83٪.

وتصدرت مركزات صناعة المشروبات الغازية قائمة أهم السلع المصدرة بقيمة 6.9 مليون دولار مقارنة بـ 1.5 مليون دولار في 2024، تلاها الجلوكوز وشراب الجلوكوز بقيمة 2.7 مليون دولار مقابل 646 ألف دولار، ثم الخمائر بقيمة 2.3 مليون دولار مقابل 676 ألف دولار، والمكرونة التي ارتفعت إلى 1.7 مليون دولار مقابل 568 ألف دولار.

كما حققت المحضرات الغذائية أساسها الحبوب نموًا قويًا لتبلغ 716 ألف دولار مقابل 384 ألف دولار، وارتفعت المحضرات الغذائية المتنوعة إلى 300 ألف دولار مقارنة بـ97 ألف دولار، وقفزت المشروبات والمياه غير الكحولية إلى 210 آلاف دولار مقابل 27 ألف دولار فقط.

وفي المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع مثل ملح الطعام الذي انخفض إلى 1.44 مليون دولار مقابل 2.06 مليون دولار، والبصل المجفف الذي سجل 681 ألف دولار مقابل 1.28 مليون دولار، بالإضافة إلى البن المصنع الذي تراجع إلى 91 ألف دولار فقط مقابل 747 ألف دولار في العام السابق.

كما برزت سلع جديدة دخلت قائمة الصادرات خلال 2025 مثل محضرات الخضر بقيمة 98 ألف دولار، وصلصة الطماطم بقيمة 71 ألف دولار، والحلوى الجافة بقيمة 3 آلاف دولار.

وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى كوت ديفوار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 60 شركة، من بينها 4 شركات تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار بإجمالي 11 مليون دولار.

المجلس التصديري للصناعات الغذائية كوت ديفوار البعثات الخارجية الصادرات أسواق جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

من قصف كييف

انفــجارات قوية تهز كييف جراء قصف صاروخي بطائرات عملاقة

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

دواجن بيضاء

هبوط جديد في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

خطوات هامة للحفاظ علي مصابيح السيارة

خطوات هامة للحفاظ على مصابيح السيارة؟

ميتسوبيشي لانسر موديل 2014

ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 550 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

فورد B Max موديل 2014

سوق المستعمل.. فورد B Max كروس أوفر بـ 500 ألف جنيه

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

أحمد السقا

نجا بأعجوبة.. أحمد السقا يتعرض لحادث وابنه يكشف عن حالته الصحية‎

تشييع جثمان والدة الفنان حمادة بركات

غياب حمادة بركات عن تشييع جثمان والدته

باسم يوسف

حقيقة عودة باسم يوسف مره أخرى إلى مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تنمية الثروة السمكية في مصر ودورها في تحقيق الأمن الغذائي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: رسائل الحرب والسلام

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: شعائرنا الدينية من العادة إلى العبادة

المزيد