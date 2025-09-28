التصديري للصناعات الغذائية: 19.1 مليون دولار صادرات القطاع لكوت ديفوار في 8 أشهر

نفذ المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تحضيرية مكثفة إلى جمهورية كوت ديفوار خلال الفترة من 22 إلى 27 سبتمبر 2025، مثل المجلس خلالها الدكتور تميم الضوي – نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة معلومات التصدير ومسؤول البعثات الخارجية.

وجاءت البعثة بالتنسيق الوثيق مع جهاز التمثيل التجاري المصري وإدارة إفريقيا، وبدعم كامل من مكتب التمثيل التجاري في أبيدجان برئاسة المستشار التجاري هشام حسام الدين، الذي لعب دورًا محوريًا في ترتيب اللقاءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح المهمة.

أهداف البعثة

هدفت الزيارة إلى دراسة السوق الإيفواري والتعرف على أنماط الاستهلاك وسلاسل التوزيع، ورصد الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية داخل قنوات التوزيع الحديثة والتقليدية. كما استهدفت بناء شبكة علاقات قوية مع كبار المستوردين وشركات التوزيع، والتنسيق مع الغرف التجارية وممثلي تجمعات المستوردين ورجال الأعمال تمهيدًا للبعثة النهائية.

وتضمنت الأهداف كذلك دراسة المنتجات المنافسة الموجودة في السوق وتحليل الوضع التنافسي، بجانب تحديد الأماكن الأنسب لعقد الاجتماعات الثنائية (B2B) المرتقبة، ووضع برنامج متكامل للزيارات الميدانية بما يساهم في مضاعفة فرص نجاح البعثة وتحقيق أهدافها.

اجتماعات مؤسسية محورية

شملت البعثة اجتماعين مهمين مع الغرف التجارية في أبيدجان:

الغرفة الأوروبية (Eurocham Côte d’Ivoire): التي تضم أبرز المستثمرين الأوروبيين في مجالات التجارة والتوزيع، حيث تمت مناقشة سبل الترويج للمنتجات المصرية كبديل تنافسي للسلع المستوردة من أوروبا وآسيا.

غرفة التجارة والصناعة الإيفوارية (CCI-CI): الجهة الرسمية الأهم في تنظيم التجارة الداخلية والخارجية بكوت ديفوار، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المؤسسي وتسهيل دخول المنتجات المصرية للسوق.

بجانب زيارة مقر شركة النصر للاستيراد والتصدير في العاصمة ابيدجان (عمارة النصر) التي تعد اقدم بناء حضاري في ابيدجان بجانب مناقشة التسهيلات التى تقدمها الشركة للمصدرين المصريين وفرص التعاون مع القطاع الخاص وذلك خلال الاجتماع مع حاتم سيد مدير الشركة في الكوتديفوار وكينيا.

لقاءات مع شركات التوزيع والاستيراد

عقد الوفد المصري سلسلة من اللقاءات المثمرة مع كبار شركات التوزيع والاستيراد التي تمثل العمود الفقري للسوق الإيفواري. وقد شملت هذه اللقاءات شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تعمل في التوزيع الحديث عبر السوبر ماركت والمتاجر الكبرى، بالإضافة إلى مجموعات استثمارية وتجارية كبرى ذات حضور قوي في أبيدجان.

كما تم عقد اجتماعات مع شركات استشارية محلية متخصصة لدراسة التعاون في ترتيب الفعاليات التجارية المقبلة ودعم جهود المجلس التصديري وجهاز التمثيل التجاري في دعوة المستوردين للمشاركة في البعثة النهائية.

كما تضمنت الجولة مقابلة ممثلي الجالية اللبنانية العاملة في تجارة المنتجات الغذائية المستوردة، والتي تلعب دورًا محوريًا في توفير السلع للمستهلكين، بجانب التعرف على محلات البقالة التي يديرها التجار الموريتانيون المنتشرة في مختلف أحياء أبيدجان والتي تمثل شريانًا مهمًا لتدفق السلع نحو المستهلك النهائي.

نتائج إيجابية ومؤشرات نمو

أسفرت البعثة عن مؤشرات إيجابية واضحة تعكس تزايد الطلب على المنتجات الغذائية المصرية، حيث أبدى المستوردون والموزعون اهتمامًا ملحوظًا بالتعاون مع الشركات المصرية، بما يمهد الطريق لنجاح البعثة التجارية الموسعة المرتقبة. ويجري حاليًا تحديد الموعد النهائي لإيفاد البعثة النهائية، وسيتم الإعلان عنه قريبًا لإتاحة الفرصة أمام الشركات الأعضاء للتسجيل والمشاركة.

قفزة كبيرة في الصادرات المصرية إلى كوت ديفوار

شهدت الصادرات الغذائية المصرية إلى كوت ديفوار نموًا استثنائيًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 19.1 مليون دولار مقابل 10.5 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو قياسية بلغت 83٪.

وتصدرت مركزات صناعة المشروبات الغازية قائمة أهم السلع المصدرة بقيمة 6.9 مليون دولار مقارنة بـ 1.5 مليون دولار في 2024، تلاها الجلوكوز وشراب الجلوكوز بقيمة 2.7 مليون دولار مقابل 646 ألف دولار، ثم الخمائر بقيمة 2.3 مليون دولار مقابل 676 ألف دولار، والمكرونة التي ارتفعت إلى 1.7 مليون دولار مقابل 568 ألف دولار.

كما حققت المحضرات الغذائية أساسها الحبوب نموًا قويًا لتبلغ 716 ألف دولار مقابل 384 ألف دولار، وارتفعت المحضرات الغذائية المتنوعة إلى 300 ألف دولار مقارنة بـ97 ألف دولار، وقفزت المشروبات والمياه غير الكحولية إلى 210 آلاف دولار مقابل 27 ألف دولار فقط.

وفي المقابل، تراجعت صادرات بعض السلع مثل ملح الطعام الذي انخفض إلى 1.44 مليون دولار مقابل 2.06 مليون دولار، والبصل المجفف الذي سجل 681 ألف دولار مقابل 1.28 مليون دولار، بالإضافة إلى البن المصنع الذي تراجع إلى 91 ألف دولار فقط مقابل 747 ألف دولار في العام السابق.

كما برزت سلع جديدة دخلت قائمة الصادرات خلال 2025 مثل محضرات الخضر بقيمة 98 ألف دولار، وصلصة الطماطم بقيمة 71 ألف دولار، والحلوى الجافة بقيمة 3 آلاف دولار.

وبلغ عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى كوت ديفوار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 60 شركة، من بينها 4 شركات تجاوزت صادراتها حاجز المليون دولار بإجمالي 11 مليون دولار.