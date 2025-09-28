قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الانتهاء يناير 2026.. خطة تطوير طريق R4 المحور الخدمي الرابط بين الفيوم وزويل

آية الجارحي

يواصل جهاز مدينة حدائق أكتوبر وإدارة الطرق تنفيذ أعمال تطوير طريق R4 «الحي الإيطالي»، الموازي لحرم خط سوميد والنهر الأخضر، الذي يُعد من أهم المحاور الاستثمارية والخدمية بالمدينة، ويهدف إلى رفع كفاءة الحركة المرورية وإزالة التقاطعات على الطريق بما يحقق سيولة وأمان أكبر للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتعليمات السلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية، وتحت إشراف المهندس محمد عبدالله رئيس رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

أهم الأعمال بالمشروع

1ـ إزدواج الطريق بطول 5.4 كم، مع فصل كامل لحركة المرور في كل اتجاه، بحيث يكون اتجاه خاص للقادم من طريق الفيوم متجهًا نحو طريق زويل، واتجاه آخر منفصل للعائد من زويل في اتجاه طريق الفيوم.

2ـ وضع مطبات شوكية لمنع حركة السير عكس الاتجاه والإلتزام بحركة المرور المحددة على الطريق مع وضع اللافتات الإرشادية والتحذيرية للتوجيه لحركة المرور.

3ـ إنشاء حارات دوران للخلف لسهولة الانتقال بين الاتجاهين.

4ـ تنفيذ جزيرة وسطية للفصل بين حارات المرور ويتم تنفيذها كمنطقة خدمية استثمارية، ما يعزز الأمان ويمنع أي تقاطعات عشوائية على الطريق.

5ـ تنفيذ حارات خاصة مؤمنة لمستخدمي الدراجات الهوائية ذهابًا من بداية الطريق وعودةً حتى طريق زويل ضمن خطة الجهاز لربط المحاور الرئيسية بالمدينة بحارات دراجات هوائية.

6ـ أعمال البنية التحتية من شبكات صرف متكاملة وبالوعات صرف أمطار، بالإضافة إلى ضبط شبكة الإنارة لتغطي الطريق بالكامل.

 الموقف التنفيذي الحالي

ـ تم الانتهاء من نحو 90% من المرحلة الأولى من أعمال الازدواج وإنارتها و زراعتها (الطريق الجديد).

ـ تم البدء بأعمال التجديد بالطريق القديم (اتجاه الذهاب إلى طريق الفيوم).

وأعلن الجهاز أنه من المقرر الانتهاء الكامل من المشروع في 30 يناير 2026 شاملًا أعمال الدهانات واللوحات الإرشادية وحارات الدراجات الهوائية ووفق الجداول الزمنية المعتمدة.

وأشار المهندس محمد عبد الله رئيس الجهاز، إلى أن هذا المشروع يُسهم في ربط المدينة بالمناطق الحيوية المحيطة بها، مع تحسين جودة الطرق وتقليل زمن الرحلة لسكان حدائق أكتوبر، بجانب توفير محور خدمي واستثماري يواكب النمو العمراني السريع بالمدينة.

وأضاف: لاحقًا سيتم عرض أعمال الربط مع طريق كليوباترا «الموازي للقطار السريع» الجارٍ التنسيق عليها مع الهيئة العامة للطرق و الكباري، وطرق الربط المقترحة من الجهاز بخلاف أعمال التطوير الجارية في طريق كليوباترا.


 

حدائق أكتوبر النهر الأخضر الحي الإيطالي الطرق زويل

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

تخطى الـ 50 ألف جنيه.. نرمين الفقى تثير الجدل فى افتتاح مهرجان الغردقة لسينما الشباب

