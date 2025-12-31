حكيم يهنئ جمهوره بالعام الجديد: يارب تكون أخف على القلب وأقرب لكل حلم اتأخر

حرص الفنان حكيم على تهنئة جمهوره بالعام الجديد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب حكيم: “سنة بتمشي وسنة جاية وأمل جديد، يا رب 2026 تكون أخف على القلب وأقرب لكل حلم اتأخر علينا، سنة فيها نجاح يفرحكوا وراحة بال متسيبكمش وضحكة من القلب دايمًا حاضرة، كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله الأيام الجاية أجمل لينا كلنا”.

وأثار الفنان حكيم حالة من الجدل الواسع بعد حديثه عن نيته اعتزال الغناء فى 2025، مؤكدا أن هذا التفكير يراوده منذ فترة طويلة.

وقد تسبب هذا فى طرح العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا القرار الذى فجره المطرب الشعبى.

وصرح حكيم بأنه يفكر دائمًا في اعتزال الغناء في نهاية 2025، مرادفًا: "في حاجة معينة بتراودني بقالها فترة، هي إني أبطل مزيكا، ولو عدت 2025 احتمال أبطل غناء، الموضوع ده بيراودني من زمان، والدنيا مليانة مطربين والشباب طالعين كويسين".

وأوضح حكيم: "أنا مفيش حاجة مضايقاني من الفن خالص، الفن مهنتي حبيت أشتغلها وحبيت أكون في الكارير ده من صغري، والحمد لله الناس حبتني والغناء وصلني لقلوب الناس وحبيبت الناس فيا، وأنا فرحان بحب الناس ليا، مهنة الفن لذيذة وقربتني من قلوب الناس".