أخفت الجثة بالزراعات.. سيدة بالغربية تقتل صديقة ابنتها لسرقة ذهبها
للنصب على عملاء البنوك.. سقوط المتهمين بانتحال صفة موظفي خدمة عملاء
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد
ريال مدريد يستعد لتمديد عقد إبراهيم دياز 5 مواسم
إسناد الطقس العالمية : 22 كارثة ناجمة عن تغير المناخ خلال عام 2025
القومى للمرأة: تمكين المرأة في القضاء أحدث نقلة نوعية داخل منظومة العدالة
44 قتيلاً وموجات نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك في جنوب كردفان
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم على مقر إقامة بوتين
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة في أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي: خطط إسرائيل ضد المنظمات الإنسانية الدولية بغزة تعرقل المساعدات
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الجديدة.. وهذه أبرز الملفات
رئيس الأركان الروسي: بوتين أمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
فن وثقافة

حكيم يهنئ جمهوره بالعام الجديد: يارب تكون أخف على القلب وأقرب لكل حلم اتأخر

حكيم
حكيم
ميرنا محمود

حرص الفنان حكيم على تهنئة جمهوره بالعام الجديد،  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب حكيم: “سنة بتمشي وسنة جاية وأمل جديد، يا رب 2026 تكون أخف على القلب وأقرب لكل حلم اتأخر علينا، سنة فيها نجاح يفرحكوا وراحة بال متسيبكمش وضحكة من القلب دايمًا حاضرة، كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله الأيام الجاية أجمل لينا كلنا”.

وأثار الفنان حكيم حالة من الجدل الواسع بعد حديثه عن نيته اعتزال الغناء فى 2025، مؤكدا أن هذا التفكير يراوده منذ فترة طويلة.

وقد تسبب هذا فى طرح العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا القرار الذى فجره المطرب الشعبى.

وصرح حكيم بأنه يفكر دائمًا في اعتزال الغناء في نهاية 2025، مرادفًا: "في حاجة معينة بتراودني بقالها فترة، هي إني أبطل مزيكا، ولو عدت 2025 احتمال أبطل غناء، الموضوع ده بيراودني من زمان، والدنيا مليانة مطربين والشباب طالعين كويسين".

وأوضح حكيم: "أنا مفيش حاجة مضايقاني من الفن خالص، الفن مهنتي حبيت أشتغلها وحبيت أكون في الكارير ده من صغري، والحمد لله الناس حبتني والغناء وصلني لقلوب الناس وحبيبت الناس فيا، وأنا فرحان بحب الناس ليا، مهنة الفن لذيذة وقربتني من قلوب الناس".

حكيم العام الجديد اخبار حكيم اعمال حكيم

