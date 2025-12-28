حكيمي عن لقاء زامبيا: أمم إفريقيا ليست سهلة وعلينا احترام المنافس

علق أشرف حكيمي نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مباراة منتخب المغرب وزامبيا غدا الإثنين فى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

ويخوض المنتخب المغربي مباراة مصيرية أمام نظيره الزامبي، في ظل رغبة كلا المنتخبين في حسم بطاقة العبور إلى دور الـ16، وسط حسابات معقدة داخل المجموعة.



وقال حكيمي عبر المؤتمر الصحفي: أمم إفريقيا ليست سهلة والمطالب دائمًا مرتفعة لكن يجب التحلي بالصبر والتركيز لإن أي مباراة قد تحسم بتفاصيل صغيرة.



وأضاف: نثق في أنفسنا أكثر مع مرور المباريات، ونعلم أننا مطالبون بالتحسن وهذا ما نعمل عليه مع الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي الذي يقدم مجهودًا كبيرًا مع المجموعة.



وعن دعم الجماهير قال: نلعب على أرضنا ونحتاج مساندة الجميع طوال التسعين دقيقة ومن الطبيعي أن نرغب في الحسم المبكر ولكن احترام المنافسين والوقوف صفًا واحدًا أمر أساسي لتحقيق الهدف الأكبر.

وأشار إلى قوة المنافسين في البطولة مؤكدًا أن جميع المنتخبات وعلى رأسها منتخب مالي ويمتلك لاعبين على مستوى عالي ما يجعل المنافسة أكثر شراسة.



وعن المشاركة أمام زامبيا قال : القرار النهائي يعود للمدرب وليد الركراكي عقب المران الأخير مؤكدًا أنه سيظل داعمًا للفريق سواء شارك داخل الملعب أو من خارجه.



كما أعرب حكيمي عن سعادته بزيارة صديقه المقرب كيليان مبابي الذي حرص على دعم المنتخب المغربي من المدرجات خلال مواجهة مالي مؤكدًا أن مبابي يكن حبًا خاصًا للمغرب.



واختتم حكيمي تصريحاته قائلا: إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات قد يمنح البطولة قيمة أكبر ويزيد من شغف الجماهير واللاعبين بالمشاركة فيها.