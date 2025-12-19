الجامعة العربية تهنئ منتخب المغرب.. وتشيد بالأردن وقطر

حرص الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على تهنئة المنتخب المغربي لكرة القدم، بفوزه ببطولة كأس العرب 2025، التي استضافتها دولة قطر، وأسدل الستار على فعالياتها أمس الخميس 18 ديسمبر الجاري، بمباراة جمعت بين منتخبي النشامى وأسود الأطلس.

وتوج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس العرب 2025، عقب فوزه المثير على منتخب الأردن بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية، والتي جرت مساء أمس الخميس في نهائي البطولة.

وكتب الأمين العام على منصة (إكس)، تغريدة قال فيها: "خالص التهنئة لمنتخب المغرب على الفوز ببطولة كأس العرب وحظ أوفر لمنتخب الأردن في المستقبل".

كما حرص أبو الغيط على تقديم الشكر لدولة قطر التي استضافت مباريات البطولة التي توج بها المنتخب المغربي، "الدورة الثانية على التوالي"، قائلا: "كل التقدير لدولة قطر على استضافتها مجدداً لبطولة عربية ناجحة".

وتفوق المنتخب المغربي على نظيره الأردني 3-2 في المباراة التي احتضنها استاد لوسيل الدولي، وشهدت إثارة كبيرة، وامتدت إلى الوقت الإضافي.

واستضافت قطر بطولة كأس العرب 2025 للمرة الثالثة في تاريخها، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبا.

ومن المقرر أن تستضيف قطر النسختين المقبلتين للبطولة عامي 2029 و2033.