محافظ دمياط بمؤسسة البنات: نحمل على عاتقنا أمانة غالية وسنعمل سوياً على حمايتها



التقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ونائبته المهندسة شيماء الصديق، مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البنات الاجتماعية الجديد ، بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و محمد عز الدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي وذلك عقب صدور قرار الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيله كالتالى الدكتور أسامة حفيلة و أحمد البلشى و شريف بدوى و أحمد عثمان و كريمة الشعراوى و عزة زغلول و الدكتورة أميرة هديهد..

و جاء اللقاء الذى يعكس حرص المحافظة على دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز دورها في تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة ، حيث ناقش "المحافظ" آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دور المؤسسة في تنفيذ رسالتها الاجتماعية، حيث لفت إلى أن المحافظة رصدت خلال الفترة الماضية الموقف الخاص بالمؤسسة، التى تضم نحو ٢٧ طفل وطفلة، و عدد ٣١ من الموظفين والعاملين، مؤكداً أهمية الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية، و تطبيق عدد من الضوابط التربوية وتقديم خدمات توعوية ، بما يحقق الصالح العام للبنات والأبناء، و أيضًا التوزيع الجيد للعاملين على النوبتجيات وتحقيق الإدارة المثلى للمنظومة.

وأشار "المحافظ" إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، انطلاقًا من دورها الحيوي في مساندة جهود الدولة وتحقيق التكافل الاجتماعي ، مؤكدًا أننا جميعًا يقع على عاتقنا أمانة يجب علينا الاهتمام بها و تربية الأبناء تربية سوية وتقويم سلوكهم بشكل ايجابى ، وتقديم كافة أوجه الرعاية الكاملة لهم وتأهليهم للمشاركة الفعالة بالمجتمع ، معرباً عن ثقته البالغة بأعضاء المجلس لتحقيق تلك الرؤية .

وفي ختام اللقاء، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن تقديرهم لدعم محافظ دمياط وحرصه على متابعة أوضاع مؤسسات الرعاية، مؤكدين التزامهم بالعمل الجاد خلال الفترة المقبلة بما يخدم أهداف المؤسسة ويحقق مصلحة الأبناء

وخلال الزيارة حرص " محافظ دمياط " على لقاء أبناء وبنات المؤسسة للاطمئنان عليهم ، والتعرف على مطالبهم ، مؤكدًا أن الجميع يعمل على رعايتهم و تحقيق الصالح العام لأجلهم.