إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.. دوره تدريبية بالتعاون مع جامعة دمياط

فى إطار مبادرة " أنا متعلم مدى الحياة" ، افتتحت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، فعاليات دورة "إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية" التي ينظمها مركز التنمية البشرية بالديوان العام بالتعاون مع جامعة دمياط لمدة ٣ ايام.

​جاء ذلك بحضور الدكتور المتولى سليم، نائب رئيس جامعة دمياط، والدكتورة شيرين الحسيني، مدير مركز التنمية البشرية بالديوان العام. ويحاضر في الدورة الدكتور أمير شوشة، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة دمياط، والذي استعرض خلال الجلسة الافتتاحية المبادئ الأساسية لتقييم المشروعات وأهمية دراسات الجدوى في تقليل المخاطر الاقتصادية وضمان نجاح الاستثمارات المحلية.

​وأكدت المهندسة شيماء الصديق، أن هذه الدورة تأتي لتعميق التعاون بين المحافظة والجامعة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية في تطوير العمل التنفيذي، بما يساهم في خلق بيئة استثمارية قائمة على أسس علمية سليمة تدعم خطط التنمية الشاملة داخل محافظة دمياط.