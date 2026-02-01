الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالجامع الجديد في دمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الاحتفال الذى اقامته مديرية الاوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، عقب صلاة المغرب ، بالجامع الجديد بمدينة دمياط ، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و الشيخ هانى السباعى مدير مديرية الاوقاف وعدد من نواب البرلمان الحاليين والسابقين ،لفيف من القيادات التنفيذية.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم و ابتهالات وتواشيح دينية، و ألقى مدير المديرية خطبة تحدث خلالها عن فضل ليلة النصف من شعبان، والتى تتجلى فيها الرحمة والمغفرة، حيث ترفع فيها الأعمال إلى الله ، و حقق الله بها أمنية الرسول الكريم بتحويل القبلة ، داعيًا الجميع باغتنام هذه الأيام المباركة بالتقرب إلى الله تعالى.

هذا وقد توجه "المحافظ " بالتهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وشعب مصر الكريم بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة الشريفة على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء