عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية

أكد الفنان عمرو سعد، أنه لم يتخذ قرار الاعتزال، ولكن لدي رغبة في العودة للأعمال السينمائية، ولن يتم ذلك إلا دون التوقف عن الأعمال الدرامية.

وقال عمرو سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، حققت نجاحات كبيرة في الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن مسلسل “إفراج” المقرر عرضه في رمضان 2026، سيكون مميزا، ويليق بالدراما المصرية.

وأشار الفنان عمرو سعد، إلى أن هناك ملايين من أشقائنا في الوطن العربي سيتابعون المسلسل؛ مما يخلق حالة من المسئولية الكبيرة على عاتقنا.

ولفت عمرو سعد، إلى أن الدراما المصرية قدمت نجوما حقيقيين للعالم العربي، وتناولت قضايا حقيقية، وليست خيالات، مثلما يتم بثه عبر السوشيال ميديا.