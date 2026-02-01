برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد ضرورة حماية الأطفال في العصر الرقمي

أكد النائب محمود مرجان، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف استخدام الأطفال للتكنولوجيا والوسائل الرقمية، لم يعد قضية ترفيهية أو تربوية محدودة؛ بل أصبح قضية أمن قومي مجتمعي، تمس استقرار الأسرة المصرية، وتشكيل وعي الأجيال القادمة.

وأوضح مرجان، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز دائمًا على بناء الإنسان المصري بصورة متكاملة، وهو ما يشمل حماية الأطفال والشباب من المخاطر غير المرئية المرتبطة بسوء استخدام الفضاء الرقمي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المسؤولية الأساسية في تربية الأبناء، تظل على عاتق الأسرة، إلا أن التطور التكنولوجي المتسارع، وتشابك العالم الرقمي؛ يفرضان واقعًا جديدًا، لا يجوز فيه ترك الأسرة وحدها في المواجهة؛ بل يجب أن يكون هناك دور منظم وداعم من الدولة، دون اللجوء إلى المنع المطلق أو المصادرة.

وشدد محمود مرجان، على أن الرؤية المطروحة للتعامل مع هذا الملف، تقوم على “التنظيم والحماية” وليس “التقييد”، من خلال وضع أطر عُمرية إرشادية لاستخدام الوسائل الرقمية، بما يحقق التوازن بين حق الطفل في التعلم والمعرفة، وواجب المجتمع في حمايته من المخاطر النفسية والسلوكية.

كما أكد النائب، أهمية إدماج التوعية الرقمية داخل المناهج الدراسية بشكل مباشر، بحيث يتعلم الطلاب منذ الصغر، قواعد الاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل، إلى جانب دعم الأسرة ببرامج توعية مبسطة، تساعد أولياء الأمور على المتابعة الإيجابية لأبنائهم دون صدام أو عنف.

واختتم النائب محمود مرجان، حديثه، بالتأكيد على أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في هذا الملف، يتطلب رؤية شاملة، وتكاملًا حقيقيًا بين الأسرة والمدرسة ومؤسسات الدولة؛ لبناء مجتمع رقمي آمن ومتوازن، يحمي أبناءه، ويؤهلهم لمستقبل أفضل.