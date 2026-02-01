لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

قدم الشيف احمد شرارة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك طريقة تحضير كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

كرات دجاج بالمشروم الكريمي..

• صدور دجاج مفرومة: 500 جم

• بصل مفروم ناعم: 1 حبة صغيرة (80 جم)

• ثوم مفروم: 2 فص

• بقسماط ناعم: 50 جم

• بيضة: 1

• ملح: 5 جم

• فلفل أسود: 2 جم

• بابريكا: 3 جم

• بهارات دجاج: 5 جم

• زيت للتحمير: 30 مل

صوص المشروم الكريمي:

• مشروم شرايح: 250 جم

• زبدة: 30 جم

• ثوم مفروم: 2 فص

• كريمة طبخ: 250 مل

• مرقة دجاج: 100 مل

• ملح: 3 جم (أو حسب الذوق)

• فلفل أسود: 2 جم

• جوزة الطيب: رشة صغيرة

• بقدونس مفروم (اختياري): 10 جم

طريقة التحضير:

1. في بولة، اخلط الدجاج المفروم مع البصل، الثوم، البقسماط، البيضة، الملح، الفلفل، البابريكا وبهارات الدجاج.

2. شكّل الخليط كرات متوسطة الحجم.

3. سخّن الزيت على نار متوسطة وقلّي الكرات حتى تتحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا، ثم ارفعها جانبًا.

4. في نفس الطاسة، أضف الزبدة ثم المشروم وقلّبه حتى يذبل.

5. أضف الثوم وقلّب ثواني، ثم المرقة والكريمة.

6. تبّل بالملح، الفلفل، وجوزة الطيب واترك الصوص يغلي خفيفًا حتى يثقل.

7. أضف كرات الدجاج للصوص واتركها 5–7 دقائق على نار هادئة حتى تتشرب النكهة.

8. زيّن بالبقدونس وقدّمها مع مكرونة، أرز أبيض، أو بطاطس مهروسة.