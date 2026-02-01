تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل

شنّ الإعلامي نشأت الديهي هجومًا حادًا على ما تم تداوله بشأن استيراد مصر تمورا إسرائيلية مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة. وذلك ردًا على منشور للدكتور ممدوح حمزة أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن المنتجات ذات المنشأ الإسرائيلي غير معتمدة من الأساس، ولا يوجد أي دليل يثبت دخول تمور إسرائيلية إلى السوق المصري، معتبرًا أن ما أُثير شائعة مغرضة تهدف إلى إثارة القلق وإرباك الرأي العام.

وتابع مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، أن وزارة الزراعة نفت هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أن الشائعة تأتي ضمن محاولات ممنهجة للإساءة إلى الصادرات الزراعية المصرية وتشويه صورتها.

وطالب الديهي باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد مروجي الشائعات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، مشددًا على دور النيابة العامة في حماية مصالح الدولة، مع التأكيد في الوقت ذاته على احترام حرية التعبير في إطار المسؤولية.