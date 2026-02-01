نشأت الديهي: استنفار أمريكي واسع و3 سيناريوهات لضربة عسكرية مُحتملة ضد إيران

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل ما وصفه بحالة استنفار أمريكي واسعة استعدادًا لضربة عسكرية وشيكة ضد إيران، مستعرضًا ثلاثة سيناريوهات محتملة لأهداف هذه الضربة في ظل التحركات العسكرية المكثفة بالمنطقة.

وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء السبت، أن الولايات المتحدة دفعت بحاملات طائرات وصواريخ وحرّكت قطعًا عسكرية مكلفة في مناطق متعددة، مؤكدًا أن هذا التحرك لا يمكن اعتباره مجرد استعراض للقوة أو "نزهة عسكرية"، بل يعكس استعدادًا جادًا لعمل عسكري.

وأشار إلى أن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في السعي إلى تغيير النظام الحاكم في إيران، والعمل على تنصيب حكومة مدنية موالية للولايات المتحدة، بينما يتحدث سيناريو آخر عن استهداف رأس النظام الحالي، ممثلًا في المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف الديهي أن السيناريو الثالث يركز على تقليم أظافر إيران عسكريًا، عبر توجيه ضربات قاسية لقدراتها الدفاعية والهجومية، بما يؤدي إلى إضعافها وتحويلها إلى دولة محدودة التأثير العسكري في الإقليم، لافتًا إلى أن طبيعة وحجم التحركات الأمريكية تؤكد أن المواجهة باتت أقرب من أي وقت مضى.