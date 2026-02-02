قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور

حريق هائل بالمحلة
حريق هائل بالمحلة
الغربية أحمد علي

شهدت شونة قش الأرز بقرية بشبيش بمركز المحلة في محافظة الغربية منذ قليل إندلاع حريق هائل بشكل مفاجئ علي مساحة 3 أفدنة الأمر الذي أثار حفيظة أهالي القرية خشية تعرض حياتهم للخطر .

تفاصيل حريق هائل 


كما دفعت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية بنحو 8 سيارات مطافىء سعيا في إخماد نيران حريق قبل امتداده للمنازل والأراضي المجاورة ويجري إخمادها بواسطة المواد الرغوية و تبريدها .

تحرك أمني عاجل 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في شونة قش الأرز خلف البنك الزراعي بقرية بشبيش بنطاق دائرة المركز.

الدفع بقوات الحماية المدنية 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
في ذات السياق دفعت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية بنحو 8 سيارات مطافىء سعيا في إخماد نيران حريق قبل امتداده للمنازل والأراضي المجاوره حفاظا على ارواح المواطنين .

رواية شهود عيان 


وأفاد شهود عيان أن الأهالي تجمعوا واستخدموا خراطيم المياه لمعاونه قوات الحماية المدنية في عمليات إخماد وتبريد حريق قش شونة الارز دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حريق شونة قش الأرز قرية بشبيش المحلة

