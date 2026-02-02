بطل الفروسية: دعم أسرتي صنع بطولتي.. ومصافحة الرئيس السيسي لحظة لا تنسى

تحدث بطل الفروسية عمرو محمود عن كواليس رحلته مع الرياضة، مؤكدًا أن تربيته ودعم أسرته كانا العامل الأساسي في تشكيل شخصيته، والابتعاد عن أي سلوكيات سلبية، والتركيز على مستقبله الرياضي والدراسي.

المذاكرة والوقت الروحي

وأوضح عمرو خلال لقائه ببرنامج فرق سرعات على قناة صدى البلد 2 تقديم ميران ممدوح أنه يحرص على تحقيق التوازن في يومه بين التمرين والمذاكرة والوقت الروحي، إلى جانب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل معتدل، قائلًا إن السوشيال ميديا يمكن أن تكون مفيدة أو مضيعة للوقت حسب طريقة استخدامها.

وأشار إلى أن الفضل الأكبر في ما وصل إليه يعود إلى أسرته، التي حرصت دائمًا على دعمه نفسيًا ومعنويًا، مؤكدًا أن هذا الدعم نابع من حبهم له وليس مرتبطًا بعصر التكنولوجيا فقط، بل هو امتداد لطبيعة الأسرة وحرصها على سعادة أبنائها.

لقاء الرئيس السيسي

وكشف بطل الفروسية عن تحقيق أحد أحلامه بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعالية «قادرون باختلاف»، حيث شارك في عرض فروسية أمام الرئيس، موضحًا أن الرئيس شاهده خلال العرض وحرص على مصافحته بعد ذلك، وهو ما اعتبره لحظة فارقة ودافعًا كبيرًا للاستمرار في النجاح.