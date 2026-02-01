القط: الأكاديمية العسكرية من أعظم مشروعات الرئيس السيسي

أكد محمود القط عضو مجلس الشيوخ السابق، أن مشروع الأكاديمية العسكرية من أعظم المشروعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسسي، متابعا أن لان هذا المشروع يعمل في صلب البناء للانسان المصري.

وأضاف محمود القط عضو مجلس الشيوخ السابق، في حوار مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج السادسة، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن الأكاديمية العسكرية تمثل نموذجًا متطورًا في إعداد الأجيال الجديدة، وتؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء مؤسسات قوية تعتمد على العلم والتخطيط.

وتابع محمود القط عضو مجلس الشيوخ السابق، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأكاديمية العسكرية خارطة طربق لبناء كوادر وطنية مدربة.

وأشار محمود القط عضو مجلس الشيوخ السابق، إلى أن الأكاديمية العسكرية من أعظم مشروعات الرئيس السيسي في بناء الإنسان المصري وتحصينه من المخاطر.





