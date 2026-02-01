الأهلي يقدم العزاء للنائب محمد أبو العنين في وفاة شقيقته

تقدم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بخالص التعازي إلى النائب محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم، داعين المولي أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

وفاة شقيقة النائب محمد أبو العينين

ونعت أسرة موقع صدى البلد الإخباري ـ برئاسة الكاتب الصحفي طه جبريل ـ رئيس التحرير - وجميع الصحفيين والعاملين في الموقع، المغفورة لها بإذن ربها، السيدة الفاضلة مربية الأجيال الحاجة خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين - شقيقة النائب محمد أبو العينين.

وتقدم موقع صدى البلد والعاملون به بخالص العزاء والمواساة للنائب محمد أبو العينين، والأسرة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.